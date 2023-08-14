أوفيس تحصل على خط افتراضي جديد بعد 15 عامًا

أوقفت شركة مايكروسوفت Calibri كخط افتراضي في حزمة الإنتاجية أوفيس بعد مرور 15 عامًا، حيث كان Calibri هو الخط الافتراضي لكل ما يتعلق بشركة مايكروسوفت منذ عام 2007، عندما حل محل Times New Roman عبر أوفيس.

ويرى المستخدمون ابتداءً من الشهر المقبل خطًا جديدًا يسمى Aptos باعتباره الخط الافتراضي الجديد، الذي تصفه مايكروسوفت بأنه الخط المثالي للشاشات عالية الدقة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم العلامة التجارية أيضًا نسقًا افتراضيًا جديدًا.

وقد يبدو هذا التغيير بالنسبة للبعض مفاجئًا، ولكن مايكروسوفت تعمل على هذه الخطوة منذ بعض الوقت. وأعلنت مايكروسوفت للمرة الأولى أنها قد تغير خطها الافتراضي لحزمة أوفيس في عام 2021.

وعرضت الشركة حينها خمسة خطوط جديدة، هي Bierstadt و Grandview و Seaford و Skeena و Tenorite، مع الإشارة إلى أن وحدًا منها سيصبح الخط الافتراضي التالي للمنصة.

وسمحت الشركة للمستخدمين بتقديم ملاحظات حول أيهما قد يكون الأفضل بدلاً من مجرد إجراء التغيير، حيث اختارت Bierstadt لأنه حصل على أفضل رد فعل من المستخدمين.

وبعد عام تقريبًا، أعادت شركة مايكروسوفت تقديم Bierstadt كخط افتراضي جديد، ولكن مع تغيير الاسم إلى Aptos. ويتولى الخط الجديد زمام الأمور من Calibri، الذي استخدمته الشركة كخط أوفيس الافتراضي على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.

وتذكر الشركة أن السبب في إجراء هذا التغيير يعود إلى أن الخط الجديد يناسب شاشات العرض العالية الدقة بشكل أفضل. وكان الخط الافتراضي الجديد متاحًا في معاينة Word و Outlook و PowerPoint و Excel، ولكنه يتاح الآن لجميع المستخدمين بدءًا من الشهر المقبل.

وبالإضافة إلى الخط الجديد، يرى المستخدمون أيضًا سمة افتراضية جديدة باستخدام لوحة ألوان جديدة، وأنماط خط افتراضية محدثة.

ويعتبر التغيير الأكبر في لوحة الألوان هو إزالة اللون الأصفر واستبداله باللون الأخضر الداكن، مع استبدال أحد درجات الأزرق الفاتح بلون أزرق مخضر غامق، الأمر الذي ينتج عنه تباينات أفضل بين الأشكال والخطوط المتوفرة في أوفيس.

وبالرغم من أن هذه التغييرات طفيفة، ولكنها مفيدة من أجل تحسين التجربة الحالية. وفي حال كنت من محبي Calibri، وتريد مواصلة استخدامه، فإن الخط يظل متاحًا، ولكن لن يكون الخط الافتراضي من الآن فصاعدًا.