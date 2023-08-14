أمازون توسع اختبار ميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص مراجعات المنتجات

قالت شركة أمازون اليوم الاثنين إنها وسّعت نطاق اختبار ميزتها التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في مساعدة المستخدمين في العثور على المنتج المناسب.

وكانت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية قد بدأت مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي اختبار ميزة في تطبيق التسوق الخاص بها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص المراجعات التي تركها العملاء على بعض المنتجات.

وتوفر الميزة نظرة عامة موجزة إلى ما أعجب به المتسوقون وما لم يعجبهم بشأن المنتج، إلى جانب إخلاء مسؤولية مفاده أن الذكاء الاصطناعي هو من أنشأ ملخص مراجعات العملاء.

وقالت أمازون في منشور على مدونتها إن الميزة الآن متاحة على نطاق أوسع «لمجموعة فرعية» من المستخدمين في الولايات المتحدة على تطبيق أمازون للأجهزة المحمولة، وأضافت الشركة أن الميزة متاحة «عبر مجموعة واسعة من المنتجات».

ويُقال إن ملخصات أمازون التي ينشئوها الذكاء الاصطناعي سهلة القراءة، ولكنها تتضمن بعض المراوغات اللغوية المتفرقة. ويبدو أيضًا أنها تركز في المقام الأول في إيجابيات المنتج، ولا تتطرق كثيرًا إلى السلبيات وتتركها للنهاية.

ويمكن العثور على الميزة في الجزء العلوي من قسم المراجعة في الهاتف المحمول تحت عنوان «العملاء يقولون». وفي النهاية، تتضمن الفقرة ملاحظة مفادها أن الذكاء الاصطناعي من أنشأها.

وتقول أمازون إن الملخصات تُسحب فقط من عمليات الشراء التي تم التحقق منها في محاولة لتقليل المراجعات المزيفة. ويشتمل النظام أيضًا على عوامل تصفية لتمييز المراجعات يمكن النقر عليها للعثور على المراجعات الفعلية التي تمس تلك الميزات أو المشكلات.

ويعتقد أن تلخيص مراجعات العملاء هو واحد من أكثر الاستخدامات وضوحًا وسهولةً في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقد أطلقت شركة (نيو إيج) Newegg ميزة مماثلة الأسبوع الماضي، وأضافت مايكروسوفت ملخصات الذكاء الاصطناعي إلى متجرها (مايكروسوفت ستور) Microsoft Store في شهر أيار/ مايو الماضي.