أمازون تعمل على تطوير شرائح للذكاء الاصطناعي

تعمل شركة أمازون حاليًا على تطوير شريحتين مخصصتين لعمليات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكره موقع CNBC المتخصص في المال والأعمال.

وتحمل إحدى الشريحتين اسم Inferentia، بينما تُسمى الأخرى Trainium، وفقًا للتقرير.

وتسعى أمازون إلى منافسة شركة إنفيديا الرائدة في مجال صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، وأهمها شرائح Grace Hopper الفائقة.

ويشرف قطاع أمازون للحوسبة السحابية “أمازون ويب سيرفيسز AWS” على عملية تطوير الشرائح الجديدة.

يذكر أن أمازون لها خبرات في تطوير الشرائح الإلكترونية المخصصة، إذ بدأت قبل عشر سنوات بتطوير شريحة Nitro، التي تقول عنها أمازون إن هناك شريحة واحدة منها على الأقل في كل خادم من خوادمها.

وتهدف شرائح أمازون الجديدة إلى مساعدة عملاء أمازون في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الكبيرة LLMs على خوادمها AWS بمعالجاتها الخاصة، دون الحاجة إلى استخدام شرائح إنفيديا.

ومع ذلك، فإن أمازون نفسها تعتمد الآن على معالج إنفيديا H100 Tensor Core في بعض خدمات الحوسبة السحابية المتاحة التي تتيحها للعملاء.

وتقول أمازون إن إحدى أكبر مزاياها أن خوادم AWS يستخدمها بالفعل ملايين العملاء الذين اعتادوا على الخوادم وأدواتها.

وصرحت ماي لان تومسن، نائب الرئيس لقطاع التكنولوجيا في AWS: “إن مدى السرعة التي يمكن أن تتحرك بها الشركات لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية مدفوع بالبدء أولاً بالبيانات الموجودة لديها في خوادم AWS واستخدام أدوات الحوسبة والتعلم الآلي التي نقدمها”.

وتقول أمازون إن لديها حاليًا ما يزيد على 100 ألف عميل يستخدمون خدمات AWS في مجال تعلم الآلة.

وكان أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، قد صرح سابقًا بأن كل قطاعات الأعمال التابعة للشركة لديها عدة مبادرات للذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الحالي.