أمازون أليكسا تقدم مزايا تسهل حياة العائلات والطلاب في السعودية

مع بدء العام الدراسي الجديد، يجد الأهالي أنفسهم أمام جداول مزدحمة، حيث يتعين عليهم إعادة أطفالهم إلى روتين المدرسة بعد عطلة طويلة، فمثلًا، يحتاج الأطفال إلى الاستيقاظ باكرًا للذهاب إلى المدرسة وتهيئة أنفسهم لإنجاز واجباتهم المنزلية والعثور على وقت للاستمتاع واللعب. تلك الفترة قد تكون مرهقة أحيانًا على العائلات حيث تشكل تحديًا يتطلب الاهتمام والتنظيم.

هناك فوائد متعددة تتيحها الأجهزة الذكية في أوقات مثيلة، وبفضل المساعد الصوتي أليكسا باللغة العربية واللهجة الخليجية العربية، تساعد تلك الأجهزة في تيسير هذه الفترة الانتقالية وتخفيف الضغوط المرتبطة بإدارة الجداول والتأقلم مع العام الدراسي الجديد.

سواء كان الأمر يتعلق بتنسيق الأنشطة اليومية، أو إنشاء قوائم التسوق، أو ضبط التذكيرات لأوقات الصلاة، أو تنظيم الأنشطة المدرسية، فبإمكان تفعيل كل هذه الميزات عن طريق الأوامر الصوتية مثل قول: “أليكسا، صحيني الصباح للمدرسة”، بالإضافة إلى ضبط المنبهات الصباحية والتذكيرات للواجبات المنزلية وأوقات اللعب وغيرها.

وهناك مجموعة من الطرق للاستفادة من إمكانيات (أليكسا) Alexa خلال فترة العودة إلى المدرسة، وإليكم أفضل الطرق التي تساعدك في إتمام النشاطات اليومية بسهولة وسلاسة:

1- محتوى صديق للعائلة:

تأتي أجهزة أليكسا مزودة بالعديد من الميزات التي تجعل فترة التعلم أكثر استمتاعًا وتعزز روح الإبداع والتعليم والقراءة. فإذا واجه الأطفال صعوبة في إنجاز واجباتهم المنزلية أو كانوا يبحثون عن مزيد من المعلومات، يمكن للعائلات طلب أليكسا مساعدتهم في المواضيع التعليمية واكتساب معرفة جديدة، سواءً كان ذلك عبر السؤال عن “أليكسا، كيف تتهجى كلمة الاصطباغ؟” أو “ما هي عاصمة مدغشقر؟”.

ويمثل سؤال “افتحي لعبة الجمع – الطرح – الضرب – القسمة” مثالًا آخر، حيث تقدم أليكسا ألعابًا رياضية تشمل الجمع والطرح والضرب والقسمة، محولة التعلم إلى نشاط عائلي ممتع.

2- إنشاء روتينات:

من خلال الاعتماد على أجهزة أليكسا، يمكن للعائلات الحصول على نصائح قيمة وضبط اليوم الأول في المدرسة بسلاسة. وبإمكانهم تفعيل هذه الميزات من خلال أوامر بسيطة مثل “أليكسا، كيف أستعد لأول يوم دراسي؟” أو “أليكسا، كيف أجهز أطفالي للمدرسة؟”، أو ضبط الروتين الصباحي وتذكير العائلات بالمهام الأساسية مثل: تجهيز الوجبات والحقائب المدرسية، وتلقي تذكيرات بأوقات الدراسة واستمتاعهم بقصص النوم للراحة.

3- تسهيل تحضير وجبات المدرسة مع أليكسا ووصفات فتافيت:

يمكن للعائلات أيضًا تنظيم وتحضير وجبات مدرسية لذيذة لأطفالهم بسهولة من خلال السؤال “أليكسا، إيش الأكل ممكن أسويه للأطفال في المدرسة؟” أو “أليكسا، أبغي وصفات للطعام يمكنني إعداده للأطفال للمدرسة”، لتقدم لهم فرصة استكشاف مجموعة واسعة من الوصفات التي تقدمها فتافيت.

وتزامنًا مع موسم العودة إلى المدرسة، تقدم أمازون عروضًا حصرية على أجهزتها للمنزل الذكي خلال فترة 22 إلى 30 أغسطس، التي تتضمن جهاز Echo Dot الجيل الخامس بسعر 169.99 ريالًا سعوديًا، وجهاز Echo Dot مع الساعة من الجيل الخامس بسعر 209.99 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى جهاز Echo Show 8 من الجيل الثاني بسعر 409.99 ريالًا سعوديًا.