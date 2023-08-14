أبرز التطبيقات المجانية لتتبع النوم 

إن ضمان النوم لساعات كافية يُعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على الصحة العامة، ومع تطور التكنولوجيا طُوّرت العديد من التطبيقات الخاصة بتتبع النوم لمراقبة وتحليل أنماط نومك، مما يوفر معلومات قيمة حول جودة نومك ومدته.

تستخدم هذه التطبيقات عادةً المستشعرات الموجودة في هاتفك الذكي أو الأجهزة القابلة للارتداء لتتبع حركاتك ومعدل ضربات القلب والبيانات الأخرى ذات الصلة أثناء النوم.

فإذا كنت تتطلع إلى تتبع نومك بهدف تحسين صحتك العامة، يمكنك استخدام واحد من تطبيقات تتبع النوم، وسنذكر منها ما يلي:

1- تطبيق Better Sleep:

يقدم Better Sleep حلاً شاملاً لتتبع النوم وتحسين جودته، ويتضمن هذا التطبيق متتبعًا للنوم مدمجًا يمكنه الاستماع إلى أصوات مختلفة مثل: الشخير أو التحدث أثناء النوم.

ولتنشيط ميزة تتبع النوم في هذا التطبيق، تحتاج إلى منح Better Sleep إذنًا للوصول إلى الميكروفون الخاص بهاتفك. وبعد تشغيليها، يمكنك الاستماع إلى الأصوات الهادئة وقصص ما قبل النوم المتوفرة في التطبيق لمساعدتك في النوم.

بعد التوقف عن التتبع، يمكنك عرض تقرير تحليل نومك في تبويب Insights في هواتف آيفون أو تبويب Journal في هواتف أندرويد، ويتضمن ذلك تفاصيل حول مراحل نومك، ومدة كل مرحلة، وتقييمات جودة النوم، وتسجيلات للأصوات الصادرة أثناء النوم. ومع ذلك، لا يمكنك الوصول إلى تسجيلات النوم أو الاستماع إليها ما لم تشترك في الإصدار المتميز.

على عكس بعض تطبيقات تتبع النوم الأخرى، لا يتكامل Better Sleep مع الأجهزة القابلة للارتداء. لذلك، لا يمكنك جمع معلومات شاملة حول أنماط نومك، ولن يكون هذا التطبيق مناسبًا لك إذا كنت تبحث عن معلومات أكثر تفصيلاً حول جودة نومك.

تطبيق Better Sleep مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Sleep Cycle:

يساعدك تطبيق Sleep Cycle في فهم أنماط نومك بتقديم تقرير مفصل للنوم يظهر في قسم (journal) الذي يتضمن معلومات حول الأصوات المسجلة أثناء النوم، ومراحل النوم، ووقت النوم. ويمكن لهذا التطبيق تعرف الشخير فقط، وليس الأصوات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك هذا التطبيق تحديد المدة التي يجب فيها حفظ تسجيلات النوم، أو يمكنك اختيار عدم حفظها على الإطلاق.

يمكن لهذا التطبيق مزامنة البيانات مع Google Fit في أجهزة أندرويد وتطبيق Health في هواتف آيفون، وإذا اخترت الإصدار المدفوع من التطبيق، فستتمكن من الوصول إلى برامج تخفيف التوتر ونصائح لتحسين النوم وتمارين الاسترخاء قبل النوم.

ومع ذلك، فإن الأمر السلبي في هذا التطبيق هو أن الأصوات المهدئة وقصص ما قبل النوم متاحة فقط في الإصدار المدفوع.

تطبيق مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق SnoreLab:

إذا كنت تبحث عن تطبيق يركز بشكل خاص في تتبع وتسجيل أصوات الشخير، فإن تطبيق SnoreLab هو المناسب لك، فهو لا يتتبع فقط متى وكيف تشخر بصوت مرتفع ولكنه يتيح لك أيضًا الاستماع إلى أصوات الشخير المسجلة أثناء النوم لتحليلها.

بالإضافة إلى ذلك، يحفزك SnoreLab على تجربة علاجات مختلفة وإجراء تعديلات في نمط الحياة لتقليل الشخير. ولتحقيق ذلك، قبل كل جلسة تتبع للنوم، يطلب التطبيق إدخال العلاجات التي جربتها للشخير والعوامل التي قد تؤثر فيه.

بعد ذلك، يوفر نتائج تعرض تفاصيل مثل: مدة الشخير ومستواه والتوقيت ومدة النوم ووقت الاستيقاظ. تساعدك هذه المعلومات في تحديد إذا كانت العلاجات فعالة وتساعد أيضًا في تحديد العوامل المساهمة.

تطبيق SnoreLab مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق SleepScore:

يقدم تطبيق SleepScore تقريرًا مفصلًا حول أنماط نومك، ولكن بدلاً من الاعتماد على الصوت لاكتشاف الحركة أثناء النوم، فإنه يستخدم تقنية السونار، التي تستخدم إشارات منخفضة الطاقة لتحديد الحركات الدقيقة وأنماط التنفس.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الإصدار المدفوع من SleepScore أيضًا تدريبًا على النوم بشكل أفضل من قبل المحترفين. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي من SleepScore هو أنه يعرض الكثير الإعلانات والمطالبات بالترقية إلى الإصدار المدفوع، وهذا يمكن أن يؤثر سلبًا في تجربة الاستخدام.

تطبيق SleepScore مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق ShutEye:

يُعد تطبيق ShutEye من أكثر تطبيقات تتبع النوم شمولًا، فهو يجمع بيانات عن مدة النوم ومراحل النوم والاضطرابات التي قد تتعرض لها طوال الليل. وفي هذا التطبيق، يبدأ تتبع النوم بعد فترة تسجيل مدتها 30 دقيقة، إذا خرجت من التسجيل قبل انتهاء هذه المدة، فلن يوفر التطبيق أي تحليل للنوم لتلك الجلسة.

يستخدم هذا التطبيق مستشعرات وخوارزميات متقدمة للكشف عن حالة انقطاع النفس أثناء النوم (insomnia) وهي حالة تتسبب في التوقف غير المنتظم في النفس أثناء النوم، ويُسجل هذا التطبيق جميع الأصوات الصادرة أثناء فترة النوم، مثل: الشخير والتحدث أثناء النوم، وبكاء الأطفال.

يتضمن تقرير تحليل النوم الذي يوفره هذا التطبيق معلومات مُفصلة حول جودة نومك ويركز في العوامل التي قد تؤثر في صحة نومك أو تسبب صعوبة في النوم، وللوصول إلى هذا التقرير تحتاج إلى الاشتراك في الإصدار المدفوع.

تطبيق ShutEye مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.