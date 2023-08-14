آبل تخطط لإطلاق هاتف آيفون SE 4 بميزات جديدة مثيرة

ستضيف آبل العديد من الميزات الجديدة المهمة للجيل الرابع المنتظر من هاتف آيفون SE الرخيص الثمن، وفقًا لتسريبات جديدة نشرها موقع MacRumors المتخصص في أخبار آبل.

ومن المتوقع أن يحمل الهاتف تصميمًا يشبه تصميم هاتف آيفون 14، مما يتفق مع تقارير سابقة أشارت إلى الأمر نفسه.

ومن المنتظر أن يحتوي هاتف آيفون SE 4 على منفذ USB C للشحن ونقل البيانات بدلًا من منفذ Lightning التقليدي، حيث ستتحول منتجات آبل كليًا إلى منفذ USB C تماشيًا مع القوانين والتشريعات الجديدة الملزمة بتوحيد منافذ الشحن في الأجهزة الإلكترونية.

وسيضم الهاتف تقنية تعرف الأوجه Face ID من آبل، وذلك خلافًا لتوقعات سابقة أفادت بأن آبل قد تُبقى على خاصية تعرف بصمات الأصابع Touch ID مثل الإصدارات السابقة.

وتزعم التسريبات الجديدة أن هاتف آيفون SE 4 سيحمل زر “أكشن” الجديد الذي سيوجد في هواتف آيفون 15 القادمة، والذي يمكن تخصيصه لأداء وظائف ومهام متنوعة.

وستحافظ آبل على وجود كاميرا واحدة خلفية في الهاتف، ومع ذلك، فقد يشهد الهاتف تطورات أخرى مثل إضافة شاشة من نوع OLED بدلًا من LCD، كما قد يكون أول هاتف يحمل مودم اتصال مخصص داعم لشبكات الجيل الخامس 5G من تطوير آبل.

ويتوقع أن تطلق آبل الجيل الرابع من هاتف آيفون SE مطلع عام 2025، وقد يكون من الصعب أن تُبقي آبل على الأسعار المنخفضة لتلك السلسلة مع إضافة تلك الميزات الجديدة جميعها.

جدير بالذكر أن السعر الحالي لهاتف آيفون SE الأحدث الذي صدر عام 2022 يبدأ من 430 دولارًا أمريكيًا.