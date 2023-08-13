نظام أندرويد 14 سيحد من ظهور إعلانات الشاشة الكاملة

تعمل جوجل على خاصية جديدة في نظام أندرويد 14 قد تؤدي إلى الحد من ظهور الإعلانات على الشاشة كاملةً.

ووفقًا لما ذكره الباحث في نظام أندرويد “ميشال رحمان“، فإن نظام أندرويد 14 سيتيح للمستخدمين التحكم في السماح للتطبيقات والألعاب بعرض الإشعارات على الشاشة كاملةً.

ويمكن للمستخدمين تعطيل هذا الإذن لمنع التطبيقات والألعاب من عرض الإعلانات بطول الشاشة، وهو أمر مزعج لكافة المستخدمين.

وسيتعين على المستخدمين تعطيل هذا الخيار يدويًا لأي تطبيق مثبت بعد تحديث هواتفهم لاحقًا هذا العام إلى أندرويد 14.

جدير بالذكر أن هناك تطبيقات مهمة تستفيد من منحها الإذن لعرض الإشعارات على الشاشة كاملةً، ومنها تطبيقات الاتصال وتطبيقات المنبه، وقد يؤدي تعطيل هذا الإذن في تلك التطبيقات إلى عدم عملها بالشكل المطلوب.

وتعد الإعلانات مصدرًا رئيسيًا للإيرادات في التطبيقات والألعاب ومواقع الإنترنت إلى جانب الاشتراكات المأجورة، إلا أنها قد تصبح أحيانًا مزعجة وخارجة عن السيطرة.

وأطلقت جوجل خمس نسخ تجريبية من نظام أندرويد 14 حتى الآن، ومن المقرر أن تنتهي الفترة التجريبية المحددة له خلال وقتٍ قريب لتصدر بعدها النسخة النهائية المستقرة لأجهزة جوجل بكسل، ولبقية الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد للتعديل عليها، وجعلها متوافقة مع أجهزتها.

ويحمل نظام أندرويد 14 العديد من الإضافات والتحسينات الجديدة كتحسين استهلاك طاقة البطارية، وتعزيز خصوصية المستخدم وأمان الأجهزة، وخيارات جديدة لتخصيص الواجهة مثل إنشاء الخلفيات عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وغيرها من المزايا الأخرى.