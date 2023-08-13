ميزات يتفوق بها هاتف Galaxy Z Flip5 على هاتف موتورولا Razr 40 Ultra

أصبح هاتف موتورولا Razr 40 Ultra من أفضل الهواتف القابلة للطي منذ إطلاقه قبل مدة قصيرة لأنه كان ينافس هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4. وأهم ميزة يتمتع بها هذا الهاتف هي الشاشة الخارجية الكبيرة مقارنة بالشاشة الصغيرة في هاتف سامسونج Flip4 القابل للطي. ولكن سامسونج أطلقت هاتف Galaxy Z Flip5 الجديد، الذي يضم شاشة كبيرة وذات ميزات جديدة وقوية، وعند مقارنته مع Razr 40 Ultra ستجد أنه يتفوق عليه في العديد من الجوانب التي سنذكرها فيما يلي:

1- تصميم Galaxy Z Flip5 أجمل والمفصل أفضل:

يبدو تصميم هاتف Galaxy Z Flip5 أكثر تميزًا عند مقارنته بهاتف Razr 40 Ultra، بالإضافة إلى أن هاتف سامسونج لديه مفصل أفضل يضمن عدم وجود فجوة عند طي الهاتف، ومع أن هذا الأمر متوفر في هاتف موتورولا لكن الاختلاف بينهما سيظهر مع الاستخدام.

فبعد مرور فترة من استخدام كلا الهاتفين ستلاحظ أن مفصل هاتف موتورولا أصبح أكثر استرخاءً من مفصل Flip5، من ناحية أخرى، يتميز مفصل Galaxy Z Flip5 بأنه يثبت في أي زاوية تريدها، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Flip 5 أيضًا على إعداد يتيح لك استخدام أي تطبيق في النصف العلوي من الشاشة مع عناصر تحكم معينة في الجهة السفلية.

2- يضم هاتف سامسونج كاميرات بمواصفات أقوى:

يحتوي Galaxy Z Flip5 على كاميرات أفضل من هاتف Razr 40 Ultra، ومع أن كلا الهاتفين يأتيان مع كاميرات أساسية بدقة 12 ميجابكسل، لكن الطريقة التي تعالج بها هواتف سامسونج الصور أفضل من هواتف موتورولا.

وعند التقاط صورة في درجة الإضاءة نفسها في كلا الهاتفين، ستلاحظ أن هاتف Galaxy Z Flip5 يتعامل مع الإضاءة بشكل أفضل، وستظهر التفاصيل بشكل طبيعي أكثر وستبدو الصورة أجمل بكثير بشكل عام.

3- هاتف سامسونج يعمل بمعالج أقوى ويقدم أداءً أفضل:

أثناء استخدام كلا الهاتفين لأداء المهام اليومية مثل: استخدام التطبيقات البسيطة وتصفح الويب، لن تلاحظ فرقًا في الأداء بينهما، ولكن إذا بدأت باللعب بألعاب الفيديو، ستلاحظ أن هاتف موتورولا Razr 40 Ultra ترتفع حرارته على عكس هاتف Galaxy Z Flip5. ويعود السبب في ذلك إلى المعالج، إذ يعمل هاتف موتورولا بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 + Gen 1) أما هاتف سامسونج فهو يعمل بمعالج من نوع (Snapdragon 8 Gen 2) الأقوى والمصمم خصوصًا لأجهزة جالاكسي الرائدة، وهذا المعالج يجعل أداء هاتف Flip5 أفضل في جميع الجوانب وخاصة عند ممارسة الألعاب، كما يساعد هذا المعالج أيضًا في تحسين معالجة الصور في هاتف Flip5.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، سيحصل Galaxy Z Flip5 على أربع سنوات من تحديثات نظام أندرويد وخمس سنوات من التحديثات الأمنية، مقارنة بثلاث سنوات من تحديثات النظام وأربع سنوات من التحديثات الأمنية في هاتف Razr 40 Ultra.

الخاتمة:

يتميز Galaxy Z Flip5 بمفصل أفضل، ويقدم أداءً أفضل، ويدعم تحديثات النظام لفترة أطول، ويضم كاميرات تساعد في التقاط صور جميلة وأكثر تفصيلاً، وهذه الميزات تجعل Z Flip5 القابل للطي أفضل بشكل عام من Razr 40 Ultra.