ميزات جديدة قادمة إلى سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) في نظام iOS 17

يحتوي نظام التشغيل الجديد iOS 17 الذي سيصبح متاحًا للجميع في شهر سبتمبر على مجموعة من الميزات الخاصة بسماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) اللاسلكية، مثل: التحكم بميزة الصوت التكيفي من هاتف آيفون، وإمكانية كتم الصوت أثناء إجراء المكالمات، وغيرها، وبعض هذه الميزات ستصل أيضًا إلى الطرز الأخرى من سماعات آبل.

إليك أبرز الميزات الجديدة القادمة إلى AirPods Pro (الجيل الثاني) في نظام iOS 17:

1- التحكم بميزة الصوت التكيفي:

ميزة الصوت التكيفي (Adaptive Audio) هي ميزة حصرية لسماعات ‌AirPods Pro‌ (الجيل الثاني) تدمج بين وضع إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) ووضع الشفافية لضبط مستوى الصوت الذي تستمتع إليه وفقًا للبيئة المحيطة بك.

إذ تتحكم هذه الميزة بمستوى الضوضاء الموجودة في البيئة المحيطة بك، مع التركيز في جعلك تستمع بوضوح إلى المحادثات التي يمكن أن يُجريها شخص ما معك أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية.

وفي نظام iOS 17 ستتمكن من تفعيل ميزة الصوت التكيفي بعد توصيل AirPods بهاتف آيفون بفتح مركز التحكم، والضغط مطولًا على مؤشر مستوى الصوت، ثم اختيار (Adaptive).

2- مستوى صوت مخصص بحسب تفضيلاتك:

يُعد مستوى الصوت المخصص (Personalized Volume) جزءًا من ميزة الصوت التكيفي، الذي يضبط مستوى الصوت للمقطع الصوتي الذي تستمع إليه بناءً على تفضيلك الشخصي والأصوات المحيط بك.

وفي نظام iOS 17 سيكون هاتف آيفون قادرًا على معرفة مستوى الصوت المفضل لديك، وبمرور الوقت، سيضبط مستوى الصوت حسب تفضيلاتك والبيئة المحيطة بك.

3- كتم الصوت أثناء المكالمات الصوتية:

بالضغط على جذع سماعات ‌AirPods Pro‌ و AirPods Pro (الجيل الثاني) يمكنك أن تكتم صوتك أثناء إجراء مكالمة. وهذا يعمل أيضًا في طراز AirPods Max إذا ضغطت على الزر الموجود على السماعة اليُمنى أثناء المكالمات، المعروف أيضًا باسم (Digital Crown).

4- ميزة Conversation Awareness:

تُعد Conversation Awareness جزءًا من ميزة Adaptive Audio، وهي قادرة على اكتشاف حديث شخص ما معك أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية، مثل: تقنية Speak to Chat من سوني المتوفرة في سماعات Sony WH-1000XM4، لكن ميزة سوني تستجيب لصوتك أنت، وليس لصوت الأشخاص من حولك. أما سماعات آبل، فهي تكتشف أي محادثة تدور بالقرب منك، وتقلل من مستوى الصوت للمقطع الصوتي الذي تستمع إليه، وتقلل من ضوضاء الخلفية مع تحسين الأصوات أمامك حتى تتمكن من إجراء المحادثة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى إزالة السماعات من أذنك.