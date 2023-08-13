مقارنة بين هاتفي آيفون 14 بلس و Nothing Phone 2

يأتي هاتف Nothing Phone 2 مع تحديثات ممتازة مقارنةً بالإصدار الأول، فقد اختارت الشركة شاشة أكبر، ومعالج أحدث، وكاميرا بمواصفات ممتازة، كما يقدم هذا الهاتف أداءً أفضل، وما يضعه في مقارنة مع هاتف آيفون 14 بلس هي الشاشة التي تأتي بالحجم نفسه وتصميم الجهة الأمامية متقارب في كلا الهاتفين، فعندما يكون كلاهما مغلقان ستلاحظ مقدار التشابه بينهما، ومع ذلك فهما يختلفان في معظم الجوانب الأخرى.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، إليك مقارنة بين هاتفي آيفون 14 بلس و Nothing Phone2:

التصميم:

يمتاز هاتف Nothing Phone 2 بتصميم مشابه للطراز الأول وهو Phone 1 ولكنه أفضل، ويحتوي على طبقة من زجاج (Gorilla Glass) لحماية الشاشة والجزء الخلفي بينما الإطار مصنوع من الألمنيوم، وهو مقاوم للغبار ورذاذ الماء بحسب معيار IP54، ويتوفر بلونين فقط، هما: الرمادي (Dark Gray)، والأبيض.

أما هاتف آيفون 14 بلس فهو يأتي بتصميم بسيط وأنيق، مع إطار مصنوع من الألمنيوم، وجهة أمامية وخلفية من الزجاج، وهو مقاوم للماء والغبار بحسب معيار IP68. ويتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود (Midnight)، والبنفسجي، والأبيض (Starlight)، والأزرق، والأحمر والأصفر.

وعندما ترى هاتف Nothing Phone 2 والشاشة مغلقة، ستلاحظ أنه يشبه هاتف آيفون 14 بلس، إذ إن الحافات المسطحة توحي بذلك، ولكن وضع الكاميرا الأمامية والجهة الخلفية ستساعدك في إدراك الاختلاف فورًا.

يوجد في الجهة الخلفية في هاتف Nothing Phone 2 واجهة (جليف) Glyph التي حصلت على تحسينات مقارنة بالإصدار السابق، وتتكون هذه الواجهة من 11 شريط LED مجزأ مع 33 منطقة إضاءة LED إجمالية.

الشاشة:

يضم هاتف آيفون 14 بلس شاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس 6.7 بوصات، وبدقة تبلغ 2778 × 1284 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 60 جيجاهرتزًا، وتتمتع شاشة هذا الهاتف بسطوع أقصاه 1200 شمعة.

يحتوي Nothing Phone 2 على شاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس 6.7 بوصات، وبدقة تبلغ 2412 × 1080 بكسلًا، وتتميز بمعدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا. كما تتمتع شاشة هذا الهاتف بسطوع يصل إلى 1600 شمعة.

الكاميرا:

يضم هاتف Nothing Phone 2 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف آيفون 14 بلس فهو يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية. وتدعم الوضع السينمائي (Cinematic mode) لتصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف آيفون 14 بلس بمعالج من نوع (Apple A15 Bionic) السُداسي النوى، والمصنع بتقنية 5 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.23 جيجاهرتز.

أما هاتف Nothing Phone 2 فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 + Gen 1) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يحتوي هاتف آيفون 14 بلس على بطارية سعتها 4323 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 20 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 6 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

ويعمل بنظام التشغيل iOS 16 ويمكن تحديثه إلى إصدار iOS 17، ويدعم شبكات الواي فاي 6، وبلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

أما هاتف Nothing Phone 2 فهو يحتوي على بطارية سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم شبكات الواي فاي 6، وبلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

السعر:

يُباع هاتف (Nothing Phone 2) في السوق السعودي بسعر 2800 ريال للإصدار الذي يضم مساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، بينما يُباع الإصدار الذي يضم مساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت بسعر 3099 ريالًا سعوديًا.

يُباع هاتف آيفون 14 بلس في السوق السعودي بسعر 4199 ريالًا سعودي للإصدار الذي يضم مساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، بينما يُباع الإصدار الذي يضم مساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت بسعر 4999 ريالًا سعوديًا.

مقارنة شاملة بين هاتفي آيفون 14 بلس و Nothing Phone 2: