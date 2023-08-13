تأتي ساعة Galaxy Watch6 Classic التي تُعد أحدث ساعة ذكية من سامسونج بتصميم جميل مشابه للطراز السابق، وتضم ميزات ممتازة تجعلها من أفضل سماعات أندرويد في السوق، وتُعدّ منافسة لساعة آبل Apple Watch Ultra التي تأتي مع بعض الميزات الحصرية غير الموجودة في أي من الساعات الذكية الأخرى المتوفرة في السوق حتى الآن.

إليك مقارنة بين ساعتي Galaxy Watch6 Classic و Apple Watch Ultra لتتعرف جميع المواصفات والميزات المتوفرة في كلتا الساعتين:

1- ساعة Apple Watch Ultra:

تُعد ساعة Apple Watch Ultra أفضل وأقوى ساعة طرحتها آبل حتى الآن، وتتمتع بجميع الميزات التي تجعلها مناسبة للرياضين الذين يمارسون الرياضات الخارجية مثل: تسلق الجبال والغوص.

تأتي ساعة Apple Watch Ultra مع هيكل مصنوع من التيتانيوم، وهي متينة ومتميزة، وتضم شاشة من نوع (Retina LTPO OLED)، بمقاس 1.92 بوصة، وبدقة 410 × 502 بكسلًا.

تتوفر هذه الساعة بمقاس 49 ملم فقط، وتتوفر بلون واحد هو لون التيتانيوم (الفضي)، وتتميز بأنها مقاومة للماء وتتحمل الغمر حتى عمق 100 متر وتحتوي على ميزة ستوضح لك تلقائيًا معلومات مهمة حول الغوص بمجرد البدء بالسباحة. وهذه الميزة غير متوفرة في ساعة Galaxy Watch6 Classic، ولكن من المحتمل أنك لن تحتاج أبدًا إليها فهي مصممة للرياضيين الذين يمارسون الغوص بانتظام.

تدعم Apple Watch Ultra ميزات مراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة الأكسجين في الدم، وتخطيط القلب، وميزات تتبع الدورة الشهرية التي تأخذ بالاعتبار تغيرات درجة حرارة الجسم للتنبؤ بموعد الإباضة.

بالإضافة إلى ميزات تتبع الأنشطة الرياضية، التي تعرض لك مستويات شدة نشاطك، وتوفر إحصائيات أساسية مثل: السرعة والمسافة وغيرها، كما تضم ساعة Apple Watch Ultra أيضًا صفارات الإنذار التي يمكن استخدامها لتنبيه خدمات الطوارئ بموقعك إذا ضعت في منطقة معزولة.

تعمل هذه الساعة بمعالج من نوع (Apple S8)، وتعمل بنظام (watchOS 9.0) وتضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وتحتوي ساعة آبل الذكية Apple Watch Ultra على بطارية سعتها 542 ميلّي أمبير/ الساعة، ويمكن أن تستمر بالعمل قرابة ثلاثة أيام، لكن عند الاستخدام المكثف للخرائط أو ميزات اللياقة البدنية يمكن أن يقلل ذلك إلى يومين.

يبلغ سعر ساعة آبل 3499 ريالًا سعوديًا.

2- ساعة Galaxy Watch6 Classic من سامسونج:

تأتي ساعة بتصميم يشبه إلى حد كبير تصميم الطراز السابق، مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، والشاشة مغطاة بالكريستال الياقوتي وكذلك الجهة السفلية، مما يحمي الشاشة والعديد من أجهزة الاستشعار الموجودة في الأسفل، ويتميز الكريستال الياقوتي بأنه مقاوم للخدش.

تتوفر هذه الساعة بحجمين، هما: 43 ملم و 47 ملم، وتتوفر بلونين فقط، هما: الفضي والأسود. وتضم ساعة Galaxy Watch6 Classic ذات مقاس 43 ملم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس 1.3 بوصة، وبدقة 432 × 432 بكسلًا، أما الطراز بمقاس 47 ملم فهو يأتي مع شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس 1.5 بوصة، وبدقة 480 × 480 بكسلًا.

تتميز Galaxy Watch 6 Classic بأنها مقاومة للماء وتتحمل الغمر حتى 50 مترًا، وتحتوي على جميع ميزات تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، وهي: BMI (مؤشر كتلة الجسم) ومعدل ضربات القلب، وتخطيط القلب، وضغط الدم، ومستويات الأكسجين في الدم، ومؤشر عدم انتظام ضربات القلب، الذي سينبهك إذا اكتشفت الساعة أي تغيرات غير طبيعية في معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى ميزة تتبع النوم.

تعمل هذه الساعة بمعالج Exynos W930 الثنائي النوى وبتردد 1.4 جيجاهرتز. وتتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت، وتعمل بنظام Wear OS 4 الذي يُعد أحدث إصدار لنظام التشغيل Wear OS الذي يَعِد بعمر بطارية أفضل وأداء أكثر سلاسة، وذلك بفضل التحسينات التي أضافتها جوجل إلى هذا النظام.

وتضم ساعة Galaxy Watch6 Classic واجهة المستخدم One UI 5 Watch من سامسونج، وهي أحدث واجهة من سامسونج، وتحتوي على العديد من الميزات والتحسينات الجديدة التي تركز في ميزات الصحة، ووجوه الساعة الجديدة، وغيرها من الميزات لتقديم تجربة استخدام أفضل.

تضم الساعة ذات المقاس الصغير من طراز Classic بطارية سعتها 300 ميلّي أمبير/ الساعة. أما ذات المقاس الأكبر فهي تضم بطارية سعتها 425 ميلّي أمبير/ الساعة.

أما بالنسبة إلى عمر البطارية، فهذه الساعة تستمر بالعمل لمدة 30 ساعة مع تفعيل ميزة (always-on display)، و 40 ساعة بدون تفعيلها، وكل ثماني دقائق من الشحن السريع توفر ثماني ساعات من الاستخدام.

يبدأ سعر ساعة Watch6 Classic من 1599 ريالًا سعوديًا.