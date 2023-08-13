عند المقارنة بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch5 Pro و Galaxy Watch6 Classic قد تتفاجأ من مدى ضآلة الاختلاف بين الساعتين في المجالات الرئيسية. إذ تتضمن كلتا الساعتين الميزات نفسها ولها تصاميم متشابهة، ولن تلاحظ وجود فرق كبير عند استخدامهما، بصرف النظر عن الإطار الدوار الموجود في ساعة Galaxy Watch6 Classic والاختلاف في عمر البطارية.

إذن، هل من المناسب لمستخدمي ساعة Watch5 Pro التفكير في الترقية إلى Watch 6 Classic؟ لمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب، إليك مقارنة بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch6 Classic و Galaxy Watch5 Pro:

أولاً: ما أوجه التشابه بين الساعتين؟

قبل تعرّف الاختلافات بين هاتين الساعتين، إليك أوجه التشابه بين Watch 6 Classic و Watch 5 Pro:

سعة التخزين: تحتوي كلتا الساعتين على سعة تخزين قدرها 16 جيجابايت، مما يمنحك المساحة نفسها المتاحة للتطبيقات والمقاطع الصوتية ووجوه الساعة وغيرها.

الشحن: تدعم كلتا الساعتين الشحن اللاسلكي بسرعة 10 واط.

المستشعرات: كلتا الساعتين تحتويان على المستشعرات نفسها، ومنها: مستشعر BioActive الذي يجمع بيانات حول معدل ضربات القلب وتكوين الجسم وضغط الدم، ومستشعر درجة الحرارة لتتبع الدورة الشهرية، ومقياس التسارع، ومستشعر الضوء وغيرها.

الاتصال: كلتا الساعتين تدعمان تقنية البلوتوث، و شبكات الواي فاي، وأنظمة الملاحة العالمية باستخدام الأقمار الصناعية (GNSS).

الحماية: تعد سامسونج بحماية ضد السقوط لكلتا الساعتين، وهما قادرتين على تحمل الغمر حتى عمق 50 مترًا لمدة 10 دقائق، والبقاء في الماء الضحل لمدة 30 دقيقة. وكلتا الساعتين تتمتعان بحماية من خدش بفضل الكريستال الياقوتي (Sapphire Crystal)، الذي يغطي الشاشة.

الألوان: كلتا الساعتين تتوفران بلونين فقط، وهما، اللون الأسود، والخيار الثاني هو إما الفضي أو الرمادي حيث تتوفر ساعة Watch6 Classic باللون الفضي، أما ساعة Watch5 Pro فهي متوفرة باللون الرمادي.

ثانيًا: ما أوجه الاختلاف بين الساعتين؟

1- التصميم والشاشة:

تأتي ساعة Watch6 Classic مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتوفر بحجمين، هما: 43 ملم و 47 ملم، وتتوفر بلونين، هما: الفضي والأسود.

أما ساعة Galaxy Watch5 Pro فهي تأتي مع هيكل مصنوع من التيتانيوم، وتتوفر بحجم واحد، وهو 45 ملم، وتتوفر بلونين هما: الرمادي والأسود.

وتأتي ساعة Watch6 Classic ذات مقاس 43 ملم مع شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس 1.3 بوصة، وبدقة 432 × 432 بكسلًا، أما ساعة Watch6 Classic ذات مقاس 47 ملم فهي تأتي مع شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس 1.5 بوصة، وبدقة 480 × 480 بكسلًا.

أما الشاشة في ساعة Galaxy Watch5 Pro فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس 1.4 بوصة وبدقة 450 × 450 بكسلًا.

2- الأداء:

من الاختلافات الرئيسية بين Watch6 Classic و Watch5 Pro هي قوة المعالج. إذ تعمل ساعة Watch5 Pro بمعالج (Exynos W920) من سامسونج، أما Watch6 Classic فهي تعمل بمعالج من نوع (Exynos W930) الأحدث.

كلا المعالجين يأتيان مع وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G68)، لكن الاختلاف الرئيسي هو أن Exynos W930 يعمل بتردد قدره 1.4 جيجاهرتز بدلاً من 1.18 جيجاهرتز، وهذه الزيادة قدرها 18% تؤثر بشكل إيجابي في الأداء.

بالإضافة إلى أن Watch6 Classic تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجابايت بدلاً من 1.5 جيجابايت في Watch5 Pro، وهذا يتيح لك التبديل بين التطبيقات أسرع بنسبة تصل إلى 25%.

من ناحية أخرى، تضم ساعة Watch6 Classic الإطار الدوار، والذي يتيح لك اختيار الأشياء بدقة أكثر مقارنةً باستخدام الشاشة التي تعمل باللمس.

3- البطارية والشحن:

تحتوي ساعة Galaxy Watch5 Pro على بطارية سعتها 590 ميلّي أمبير/ الساعة، أما ساعة Watch6 Classic فهي تحتوي على بطارية سعتها 300 ميلّي أمبير / الساعة للطراز الذي يأتي بمقاس 43 ملم، أما مقاس 47 ملم فهو يحتوي على بطارية سعتها 425 ميلّي أمبير.

ولأن ساعة Galaxy Watch5 Pro تتمتع بسعة بطارية أكبر بكثير، وتضم وحدة معالجة مركزية أبطأ قليلًا، فإن هذا يجعلها تستمر بالعمل لمدة أطول بمقدار الضعف مقارنةً بساعة Galaxy Watch6 Classic التي تستمر بالعمل لمدة 40 ساعة باستمرار. أما ساعة Galaxy Watch 5 Pro فيمكن أن تستمر لمدة 80 ساعة، وستنخفض المدة إلى ما يقرب من 40 ساعة أو أقل عندما تبدأ باستخدام GPS وبث الموسيقى واستخدام المزيد من الميزات.

السعر:

تُباع ساعة Galaxy Watch5 Pro بسعر 1349 ريالًا سعوديًا، ويبدأ سعر ساعة Watch6 Classic من 1599 ريالًا سعوديًا.

أيهما تختار؟

يعتمد الاختيار بينهما على أولوياتك فيما يتعلق بعمر البطارية وسهول التحكم، وعليك التفكير في إعطاء الأولوية لسهولة التحكم التي يوفرها الإطار الدوار في Watch6 Classic أو طول عمر البطارية في ساعة Watch5 Pro.

وإذا كنت من مستخدمي Watch5 Pro فإن الشيء الذي ستخسره إذا فكرت في الترقية هو عمر البطارية البالغ 80 ساعة؛ وإذا كان هذا مهمًا بالنسبة لك، فلا يجب عليك الترقية إلى Watch6 Classic.

أما إذا كنت تختار بين هاتين الساعتين لأول مرة، فسيكون اختيار Watch6 Classic مناسبًا لك لوجود الإطار الدوار الدقيق الذي يسهل التحكم في الساعة، كما أن هذه الساعة تتوفر بمقاسين أحدهما أصغر من مقاس Pro يمكنك اختياره إذا كنت لا تفضل الساعات الكبيرة.