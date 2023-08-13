مراجعة لجهاز Galaxy Tab S9 اللوحي الجديد من سامسونج

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد ويحتوي على العديد من الميزات التي تساعدك في إنجاز العديد من المهام وتعزيز الإنتاجية، فإن سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية الجديدة من سامسونج من أفضل الأجهزة التي يمكنك التفكير بها. ويتميز الطراز الأساسي في السلسلة وهو Galaxy Tab S9 بأنه أصغر حجمًا ويأتي بشاشة مقاس 11 بوصة، وهو أخف وزنًا ويمكنك استخدامه بسهولة أثناء التنقل لإنجاز بعض المهام واللعب بالألعاب أو مشاهدة الفيديوهات.

إليك مراجعة شاملة لجهاز Galaxy Tab S9 اللوحي الجديد من سامسونج لتتعرف جميع المواصفات والميزات التي يتمتع بها هذا الجهاز:

التصميم والشاشة:

يأتي جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 اللوحي بتصميم بسيط مصنوع من الألمنيوم، ويبلغ وزنه 498 جرامًا، وسمكه 5.9 ملم. ويحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وهو مقاوم للغبار والمياه بحسب تصنيف IP68، وهذا يعني أنه يمكن أن يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف تحت الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة، وهذا يميزه عن باقي الأجهزة اللوحية المتوفرة في السوق.

ومقارنة بطراز Tab S8، فإن التغيير الأساسي في التصميم هو شكل الكاميرا، بالإضافة إلى أن قلم S Pen يمكن شحنه مغناطيسيًا في أي من الاتجاهين في الجهة الخلفية من الجهاز اللوحي وليس في جانب محدد.

يضم جهاز Galaxy Tab S9 شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 11 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بكسل وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا. ويأتي هذا الجهاز مع القلم الذكي (S Pen) من سامسونج، وكابل USB-C، ويتوفر بلونين هما: الأسود، والبيج.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 اللوحي بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 هرتز، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1 من سامسونج، كما يدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و بلوتوث 5.3.

يدعم Tab S9 أيضًا وضع DeX، الذي يحول واجهة الجهاز إلى مظهر يشبه نظام التشغيل ويندوز، وعندما يقترن الجهاز بماوس ولوحة مفاتيح خارجية، ستكون تجربة الاستخدام تبدو كاستخدام حاسوب محمول عادي.

يحتوي Galaxy Tab S9 على بطارية سعتها 8400 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر هذا الجهاز اللوحي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

الكاميرا:

بالنسبة إلى نظام الكاميرا، فهذا الجهاز يضم كاميرا خلفية أحادية العدسات، بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي هذا الجهاز أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع جهاز (Galaxy Tab S9) اللوحي الجديد من سامسونج بسعر يبدأ من 3399 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Graphite)، والبيج (Beige).

إليك المواصفات الكاملة لجهاز Galaxy Tab S9: