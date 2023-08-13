مراجعة شاملة لسماعات AirPods Pro (الجيل الثاني)

تُعدّ AirPods Pro (الجيل الثاني) من أحدث السماعات اللاسلكية التي أنتجتها شركة آبل، وتتميز بصوت واضح ونقي وتدعم العديد من الميزات التي تسمح لك بالاستمتاع بتجربة استماع ممتازة، مثل: ميزة إلغاء الضوضاء، ووضع الشفافية، والصوت المحيطي وغيرها.

وتعد سماعات AirPods Pro الجيل الثاني طرازًا مطورًا من الجيل الأول، وتأتي بتصميم مشابه له، لكن آبل أضافت بعض التحسينات التي تهدف إلى تعزيز تجربة الاستماع.

ولتتعرف جميع المواصفات والميزات التي تتمتع بها هذه السماعات، إليك مراجعة لسماعات AirPods Pro (الجيل الثاني):

التصميم:

للوهلة الأولى، قد يكون من الصعب معرفة الفرق بين الجيل الأول من AirPods Pro و AirPods Pro (الجيل الثاني)، إذ تأتي سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) بتصميم بسيط مشابه لتصميم الإصدار السابق مع جسم أبيض مصحوب بسيقان قصيرة. وتتميز هذه السماعات بفتحات تهوية سوداء، كما تحتوي على طرف من السيليكون يتناسب بشكل مريح مع الأذن.

عند حمل السماعتين، لن تلاحظ اختلافًا كبيرًا في الوزن أو الحجم. إذ يأتي الجيل الأول بمقاسات تعادل 1.2 × 0.9 × 0.9 بوصة أما الجيل الثاني فهو يأتي بمقاسات تعادل 1.22 × 0.86 × 0.94 بوصة، ومع أن المقاسات تختلف قليلاً ولكن لا يوجد فرق ملموس عند إمساكهما باليد.

هذه السماعات مقاومة للماء بحسب تصنيف IPX4، وهذا يعني إمكانية استخدامها أثناء ممارسة التمارين الرياضية حتى لو تعرضت للعرق أو رذاذ الماء.

الميزات الأساسية:

تضم سماعات AirPods Pro محركًا مخصصًا ومضخمًا ديناميكيًا، لذلك توفر صوتًا رائعًا وواضحًا، وتعمل هذه السماعات بشريحة H2 من آبل، وتحتوي على الكثير من الميزات، مثل: إلغاء الضوضاء النشطة ووضع الشفافية الذي يسمح لك بسماع الأصوات المحيطة بك دون التأثير في جودة الصوت الصادر من السماعات.

كما تتميز AirPods Pro (الجيل الثاني) بميزة الصوت المكاني (Spatial Audio)، الذي يأتي من جميع الاتجاهات لتوفير تجربة استماع غامرة.

وتحتوي هذه السماعات على مستشعر اكتشاف الجلد (Skin-detect sensor) الجديد بدلاً من مستشعر القرب (proximity sensor) الموجود في الجيل الأول والذي يسمح للسماعات بالتوقف عن العمل تلقائيًا بمجرد إزالتها من الأذن.

وفيما يتعلق بعناصر التحكم بالمقاطع الصوتية، فإن واحدة من المشكلات الموجودة في الجيل الأول AirPods Pro هي عدم القدرة على تغيير مستوى الصوت من السماعات مباشرة، فإذا كنت ترغب في تغيير مستوى الصوت، سيتعين عليك إما أن تطلب من المساعد الصوتي سيري (Siri) أو استخدام هاتفك لتغييره بنفسك.

هذه ليست مشكلة مع سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) التي تحسنت فيها عناصر التحكم باللمس، فهذه السماعات تدعم التمرير إلى الأعلى وإلى الأسفل على السيقان لرفع مستوى الصوت أو خفضه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك النقر فوق سماعات الأذن مرة واحدة لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا، والنقر مرتين لتخطي المقطع الصوتي أو النقر ثلاث مرات لإعادة تشغيل المقطع الصوتي، والضغط مطولًا لتشغيل وضع إلغاء الضوضاء النشطة أو إيقاف تشغيله.

ستعمل هذه الإيماءات بغض النظر عن النظام الذي تعمل به الأجهزة المقترنة بالسماعات، سواء كنت تستخدم هواتف أندرويد أو آيفون، ولكن إذا كنت تريد التحكم في المقاطع الصوتية باستخدام المساعد الصوتي سيري، فيجب ربط السماعات بواحد من أجهزة آبل.

البطارية والشحن:

يمكن أن تستمر سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) في العمل لمدة تصل إلى 6 ساعات من وقت الاستماع مع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC، وتنخفض المدة إلى خمس ساعات ونصف مع تفعيل ميزة الصوت المكاني وتتبع الرأس الديناميكي، وتستمر في العمل لمدة تصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن.

الاتصال بالأجهزة الأخرى:

يمكن لسماعة AirPods Pro 2 الاتصال بالأجهزة المختلفة بسهولة باستخدام بلوتوث 5.3. وتوفر ميزات إضافية عند إقرانها بأجهزة آبل المختلفة، ويتضمن ذلك التبديل التلقائي بين الأجهزة، والإعداد البسيط والسريع مع أجهزة آبل، وميزة مشاركة الصوت (audio sharing).

السعر:

تُباع سماعة آبل AirPods Pro (الجيل الثاني) بسعر 869 ريالًا سعوديًا وتتوفر باللون الأبيض فقط.