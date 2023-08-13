شكاوى من تراجع حالة البطارية في هواتف آيفون 14 برو

يشتكي عدد من مالكي هواتف آيفون 14 برو من تراجع ملحوظ في سعة البطارية بعد مرور أقل من عام على إطلاقها، بحسب ما أفاد موقع 9to5mac المتخصص في أخبار آبل.

وكانت آبل قد أضافت ميزة التحقق من حالة البطارية Battery Health في هواتف آيفون منذ عام 2018، بعد أن طالت الشركة فضيحة الإبطاء المتعمد لهواتف آيفون عند تراجع سعة البطارية فيها.

وتستخدم هواتف آيفون بطاريات الليثيوم التي تتناقص سعتها بمرور الوقت وتتابع دورات الشحن، مما يجعل عمر البطارية أقصر، ونفاذ شحنها أسرع.

وتقول آبل إن بطارية هواتف آيفون مصممة لتحفظ 80% من سعتها الأصلية بعد 500 دورة شحن في الظروف الطبيعية، وقد يؤثر تناقص سعة البطارية سلبًا في أداء هواتف آيفون.

ورصد موقع 9to5mac إقدام عدد متزايد من مالكي هواتف آيفون 14 برو على مشاركة لقطات شاشة تبين السعة القصوى لبطارية هواتفهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُظهر تراجعًا غير مبرر.

ويمكن التحقق من صحة البطارية في هواتف آيفون بالذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم اختيار البطارية Battery، ثم الضغط على حالة البطارية Battery Health، حيث يعرض آيفون معلومات حول سعة البطارية، وأقصى أداء لها، وما إذا كانت البطارية بحاجة إلى الصيانة أم لا.

ويعتقد أن تكون آبل قد غيرت خوارزمية حساب حالة البطارية، أو تكون المزايا الحصرية في هواتف آيفون 14 برو قد أثرت سلبًا في البطارية ومنها خاصية الشاشة الدائمة ودرجة السطوع العالية للشاشة التي قد تصل إلى ألفي شمعة تحت ضوء الشمس المباشر.

ولم تعلق آبل على مزاعم العملاء بشأن التراجع الحاد في سعة بطارية هواتفهم حتى الآن.

وبشكل عام، تنصح آبل عملاءها بضرورة استبدال البطارية عندما تقل السعة القصوى لها عن 80%.