تقرير يكشف عن خارطة طريق شرائح آبل المستقبلية

كشف تقرير جديد نشرته اليوم الأحد وكالة بلومبرج الإخبارية عن خارطة الطريق الخاصة بالجيل القادم من شرائح (آبل سيليكون) Apple Silicon.

وكجزء من الجدول الزمني للمنتجات التي سوف يُعلن عنها في خريف 2023، فمن المتوقع أن تُقدِّم آبل إصدار (إم3) من الشرائح التي تصممها وتنتجها بنفسها لأجهزتها.

ووفقًا لتقرير بلومبرج، فإن سجلات المطورين تكشف عن خارطة الطريق الخاصة بالشرائح، ولكن التقرير يحذر من أن الخارطة قد تكون مختلفة عما تطلقه آبل بالفعل، وذلك نظرًا إلى أن اختبارات آبل الداخلية قد تختلف بدرجة كبيرة عما تؤول إليه الأمور.

وبالنسبة إلى شرائح (إم3) القياسية، يعتقد (مارك جورمان)، محرر بلومبرج المتخصص في شؤون آبل، أنها سوف تحتوي على ثماني نوى لوحدة المعالجة المركزية CPU، مقسمة بالتساوي بين نوى الأداء ونوى الكفاءة، بالإضافة إلى 10 نوى لوحدة معالجة الرسومات GPU.

ويُعتقد أن قائمة أجهزة ماك التي سوف تحصل على شرائح (إم3) سوف تشمل الحواسيب المحمولة: (ماك بوك برو) الأساسي، و(ماك بوك أير) بمقاس 13 بوصة، و(ماك بوك أير) بمقاس 15 بوصة، و(ماك ميني)، بالإضافة إلى الحاسوب المكتبي (آيماك). ويُعتقد أيضًا أن حاسوب (آيباد برو) اللوحي سوف يحصل على شريحة (إم3) أيضًا.

ومن المتوقع أن يحتوي التكوين الأساسي لشريحة (إم3 برو) M3 Pro على 12 نواة لوحدة المعالجة المركزية، وهي أيضًا مقسمة بالتساوي بين نوى الأداء ونوى الكفاءة، و 18 نواة لوحدة معالجة الرسومات.

وسوف يُحصل التكوين العلوي على نواتين إضافيتين للأداء، وبذلك يصل المجموع إلى 14 نواة، بالإضافة إلى 20 نواة لوحدة معالجة الرسومات.

ويقول جورمان إن شريحة (إم3 برو) سوف تكون متاحةً في أجهزة (ماك بوك برو) بمقاس 14 بوصة و(ماك بوك برو) بمقاس 16 بوصة، و(ماك ميني).

ووفقًا للتقرير، سوف تبدأ شريحة (إم3 ماكس) M3 Max بتكوين أساسي مُكون من 16 نواة لوحدة المعالجة المركزية، مع 12 نواة للأداء و4 نوى للكفاءة، وتأتي وحدة معالجة الرسومات مع 32 نواة.

وفي التكوين العلوي، سيكون لدى شريحة (إم3 ماكس) وحدة المعالجة المركزية نفسها مع 16 نواة، ولكن وحدة معالجة الرسومات سوف تأتي مع 40 نواة.

ويُعدّ جهاز (ماك بوك برو) بمقاس 14 بوصة، وبمقاس 16 بوصة، بالإضافة إل الحاسوب المكتبي (ماك إستديو) أقوى المرشحين للحصول على شريحة (إم3 ماكس).

أما السلسلة الأقوى بين الشرائح: (إم3 ألترا)، فسوف تستخدم وحدة معالجة مركزية مع 32 نواة؛ 24 منها للأداء و8 للكفاءة، أما وحدة معالجة الرسومات فلها 64 نواة، أو 80 نواة. وقد يستخدم حاسوب (ماك إستديو) هذه الشريحة، وربما (ماك برو).

وبالإضافة إل تغييرات النوى في الشرائح، أفاد جورمان بأن خيارات الذاكرة قد تختلف بالنسبة للإصدارات. ويبدو أن طرازات (ماك بوك برو) بذاكرة 36 جيجابايت، و 48 جيجابايت قد خضعت للاختبار.