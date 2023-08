أبرز الميزات الجديدة في المساعد الصوتي سيري في نظام iOS 17 

أضافت آبل في نظام التشغيل iOS 17، عددًا قليلاً من التحسينات الجديدة على المساعد الصوتي (سيري) Siri في آيفون. ولا توجد أي تغييرات كبيرة، لكن استخدام سيري أصبح أسهل من قبل، مما يساعد في أداء المزيد من المهام دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف.

إليك أبرز الميزات الجديدة في المساعد الصوتي سيري القادمة في نظام التشغيل الجديد iOS 17‌:

1- إلغاء الحاجة إلى قول “يا سيري”:

في نظام التشغيل ‌iOS 17‌، يمكنك فقط قول: (سيري) Siri‌ لتنشيط المساعد الصوتي سيري دون الحاجة إلى قول جملة: يا سيري (Hey Siri) التي استُخدمت لسنوات لتنشيط المساعد الصوتي. وبمجرد أن تقول سيري يمكنك البدء مباشرة بالتحدث مع المساعد الصوتي بشكل طبيعي وطلب إنجاز مهمة معينة.

2- إجراء طلبات متتالية:

سيصبح المساعد الصوتي سيري قادرًا على تعرّف العديد من الطلبات المتتالية والاستجابة لها دون الحاجة إلى إعادة تنشيطه في كل مرة.

على سبيل المثال: يمكنك أن تطلب من سيري إخبارك بالوقت، ثم متابعة ذلك بطلب إرسال رسالة نصية إلى صديقك دون الحاجة إلى إعادة تنشيط سيري مرة أخرى.

3- قراءة المقالات في متصفح سفاري:

في تطبيق متصفح (سفاري) Safari في نظام iOS 17، ستجد ميزة (سيري) ‌Siri‌ جديدة تسمح للمساعد الصوتي بقراءة مقال في الويب بصوت مرتفع، طالما أن الموقع يدعم وضع القارئ (Reader View) وأن يكون هذا الوضع مفعّل، ثم يمكنك أن تقول: سيري، اقرأ لي هذا (Siri‌, read this to me)، وسيقرأ المساعد الصوتي المحتوى الموجود في الصفحة.

ستتوفر أيضًا أدوات تشغيل ستظهر في شاشة القفل، يمكنك استخدامها للتقدم أثناء القراءة، أو التوقف مؤقتًا والاستئناف والترجيع.

4- إمكانية طلب إرسال رسالة في أي تطبيق:

عندما تطلب من سيري إرسال رسالة في هاتف آيفون الذي يعمل بنظام iOS 17، يمكنك تحديد التطبيق الذي تريد إرسال رسالة منه. وهذا يتيح لك إرسال رسائل ليس فقط من تطبيق الرسائل المدمج من آبل، ولكن من التطبيقات التابعة لجهات خارجية أيضًا، مثل: تيليجرام وواتساب.

هذه الميزة متوافقة مع أي تطبيق تابع لجهة خارجية بشرط أن يكون إعداد (Use with Ask ‌Siri‌) مفعّل له في تطبيق الإعدادات.

5- إمكانية تنشيط سيري في وضع StandBy:

في نظام التشغيل iOS 17 يمكنك تنشيط المساعد الصوتي سيري في وضع StandBy الجديد، الذي يعرض بعض البيانات في شاشة آيفون أثناء وضعه على الشاحن أو منضدة، فعندما تضع هاتف آيفون على جانبه أو تشحنه أو تضعه على حامل في الوضع الأفقي ستعرض ميزة (StandBy) معلومات وصورًا في وضع ملء الشاشة بشكل دائم، وتشمل هذه البيانات: الساعة أو أحوال الطقس أو الصور أو تطبيقات مصغرة، أو نتائج مباراة أو مواعيد الاجتماعات وهكذا.

وتتكامل هذه الميزة مع المساعد الصوتي سيري، ليعرض لك نتائج مرئية يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة في وضع ملء الشاشة.

6- أصوات إنجليزية جديدة:

هناك صوتان بريطانيان جديدان متاحان في نظام ‌iOS 17‌ للمساعد الصوتي سيري، مما يزيد خيارات الأصوات الإنجليزية البريطانية إلى أربعة أصوات.

7- دعم الاستفسارات الثنائية اللغة:

في نظام ‌iOS 17‌ سيدعم المساعد الصوتي سيري الاستفسارات الثنائية اللغة التي تمزج بين اللغة الإنجليزية والهندية أو التيلوجوية أو البنجابية أو الكنادية أو الماراثية.