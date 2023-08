أبرز المنتجات التي من المُتوقع أن تُعلن عنها آبل في حدثها القادم

من المتوقع أن تعقد شركة آبل حدث الخريف السنوي هذا العام يوم الثلاثاء بتاريخ 12 سبتمبر، حيث ستعلن عن سلسلة هواتف iPhone 15 الرائدة الجديدة، ولكن من المتوقع الكشف عن منتجات أخرى أيضًا.

إليك أبرز المنتجات التي من المُتوقع أن تعلن عنها آبل في حدث سبتمبر بالإضافة إلى هواتف iPhone 15 الجديدة:

يشير مارك جورمان محرر بلومبرج إلى أن هواتف آيفون 15 ستساعد شركة آبل في زيادة مبيعاتها هذا العام، نظرًا إلى أنها ستكون سلسلة الهواتف الأكثر تطورًا التي تقدمها آبل منذ عام 2020، عندما قدمت الشركة سلسلة آيفون 12 التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وقد أوضح جورمان خلال الأسبوع الماضي، أن هواتف آيفون 15 ستأتي بحافات نحيفة، وتقنيات أكثر تطورًا للشاشة على مستوى إصدارات Pro من السلسلة الجديدة، إلى جانب تحديث إمكانيات الكاميرا، وميزات التصوير، وتقديم أداء أقوى مع معالج جديد، إضافة إلى إطار أقوى من التيتانيوم ومخرج USB-C جديد.

Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1

— Mark Gurman (@markgurman) August 8, 2023