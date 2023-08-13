أبرز المنتجات التي من المُتوقع أن تُعلن عنها آبل في حدثها القادم

من المتوقع أن تعقد شركة آبل حدث الخريف السنوي هذا العام يوم الثلاثاء بتاريخ 12 سبتمبر، حيث ستعلن عن سلسلة هواتف iPhone 15 الرائدة الجديدة، ولكن من المتوقع الكشف عن منتجات أخرى أيضًا.

إليك أبرز المنتجات التي من المُتوقع أن تعلن عنها آبل في حدث سبتمبر بالإضافة إلى هواتف iPhone 15 الجديدة:

1- هواتف iPhone 15:

يشير مارك جورمان محرر بلومبرج إلى أن هواتف آيفون 15 ستساعد شركة آبل في زيادة مبيعاتها هذا العام، نظرًا إلى أنها ستكون سلسلة الهواتف الأكثر تطورًا التي تقدمها آبل منذ عام 2020، عندما قدمت الشركة سلسلة آيفون 12 التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وقد أوضح جورمان خلال الأسبوع الماضي، أن هواتف آيفون 15 ستأتي بحافات نحيفة، وتقنيات أكثر تطورًا للشاشة على مستوى إصدارات Pro من السلسلة الجديدة، إلى جانب تحديث إمكانيات الكاميرا، وميزات التصوير، وتقديم أداء أقوى مع معالج جديد، إضافة إلى إطار أقوى من التيتانيوم ومخرج USB-C جديد.

Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1 — Mark Gurman (@markgurman) August 8, 2023

2- ساعة Apple Watch Series 9:

من المتوقع أن تعلن آبل عن طراز جديد من ساعتها الذكية يحمل اسم (Apple Watch Series 9) هذا العام، وهو طراز مُحدّث لساعة Watch Series 8 المتوفرة حاليًا. ومن المتوقع أن تركز آبل فيه على ترقية المعالج، مما يوفر تحسنًا ملحوظًا في الأداء، ولكن من المحتمل أن تكون التفاصيل الأخرى للساعة قريبة جدًا من طراز Apple Watch Series 8.

ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، ستعمل ساعة S9 بشريحة A15 Bionic المستخدمة في هواتف iPhone 13 و iPhone 14 وأجهزة أخرى. ويمكن أن تحقق الشريحة الجديدة أداءً وكفاءة أفضل بشكل ملحوظ، مما يعزز سرعة إطلاق التطبيقات ومن المُحتمل أن يتحسن عمر البطارية. وهناك شائعات تفيد بأن آبل تخطط إلى إضافة لون جديد وهو الوردي إلى ساعة Watch Series 9.

3- ساعة Apple Watch Ultra 2:

Apple Watch Ultra هي أفضل وأقوى ساعة قدمتها شركة آبل حتى الآن، وهي مصممة لعشاق الرياضات الخارجية الذين يحتاجون إلى ساعة متينة وتتضمن مجموعة واسعة من الميزات الفريدة.

سيصدر إصدار محدث من Apple Watch Ultra هذا الخريف، ومن المتوقع أن يحصل على الترقية نفسها فيما يتعلق بالمعالج كما هو الحال مع ساعة Apple Watch Series 9. ومن المحتمل أن يكون الجيل الثاني من Apple Watch Ultra أخف من الجيل الأول، وأن يتوفر بلون جديد أغمق.

4- حافظات جديدة لهواتف آيفون وأشرطة جديدة لساعات آبل:

من المحتمل أن تُصدر آبل حافظات جديدة لهواتف آيفون وأشرطة جديدة لساعات آبل بمجموعة متنوعة من الألوان الجديدة. ووفقًا لواحدة من الشائعات، تخطط آبل لإصدار شريط جديد لساعة Apple Watch Series 9 مصنوع من مادة منسوجة ويتميز بإبزيم مغناطيسي، على غرار شريط Modern Buckle.

تصبح الحافظات والأشرطة الجديدة متاحة أحيانًا للطلب في متجر آبل عبر الإنترنت بعد دقائق فقط من انتهاء الحدث.

5- أنظمة التشغيل iOS 17 و watchOS 10 و tvOS 17:

من المتوقع إصدار نظام التشغيل iOS 17 لهواتف آيفون، ونظام iPadOS 17 لأجهزة آيباد، ونظام watchOS 10 لساعات آبل الذكية ونظام tvOS 17 لتلفاز آبل الذكي (Apple TV) في سبتمبر بعد مرور عدة أشهر من الاختبار التجريبي، ومن المرجح أن تقدم آبل تواريخ إصدار هذه البرامج خلال الحدث الذي سيُقام في شهر سبتمبر وفي بعض الأحيان تصدر التحديثات في غضون أيام بعد انتهاء الحدث.