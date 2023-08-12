واتساب تعمل على دعم ميزة مفاتيح المرور

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على إضافة دعم ميزة مفاتيح المرور Passkeys من أجل تعزيز مستوى الأمان داخل التطبيق.

وبحسب ما أفاد موقع WaBetaInfo المتخصص في أخبار التطبيق، فقد رُصدت إعدادات تنصيب مفتاح المرور مخفيةً في النسخة التجريبية الأخيرة من واتساب.

وستتيح الميزة الجديدة استخدام بصمة الإصبع أو الوجه أو رمز قفل الشاشة كمفتاح مرور للتطبيق.

وتبدو الميزة الجديدة قيد التطوير ولا توجد طريقة حاليًا لتفعيلها، لكنها إشارة قوية إلى أن مستخدمي واتساب سيحصلون على خيار تأمين حساباتهم بمفاتيح المرور بدلًا من كلمات المرور التقليدية.

جدير بالذكر أن مفاتيح المرور Passkeys تعتمد على المصادقة البيومترية لهوية المستخدم، إذ تتطلب تأكيد الهوية ببصمة الإصبع أو خاصية تعرّف الوجوه، خلافًا لكلمات المرور التقليدية التي تعتمد على استخدام الحروف والأرقام والرموز، التي يُمكن سرقتها أو تسريبها.

وقد طور تحالف FIDO ميزة مفاتيح المرور Passkeys بالتعاون مع كبرى الشركات التقنية مثل جوجل وآبل ومايكروسوفت وغيرها.

وفي سياق متصل، أعلنت جوجل في وقتٍ سابق عن دعم تسجيل الدخول إلى حسابات جيميل عبر مفاتيح المرور، كما قالت آبل إنها ستسمح لمستخدمي أجهزتها باستعمال مفاتيح المرور مع حسابات آي كلاود.

وأعلنت بعض التطبيقات الأخرى في الآونة الأخيرة عن عزمها دعم ميزة مفاتيح المرور، ومنها تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك، وكذلك تطبيق إدارة كلمات المرور 1Password.

وتختبر واتساب أيضًا ميزة ربط الحسابات بالبريد الإلكتروني، كإحدى الوسائل الجديدة لتحسين تأمين الحسابات، بجانب مزايا أخرى موجودة بالفعل مثل التحقق على خطوتين.

ولا يُعرف حتى الآن موعد إطلاق الميزة الجديدة للمستخدمين على نحو رسمي.