واتساب تختبر ميزة إضافة أكثر من حساب إلى جهاز واحد

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة إضافة عدة حسابات إلى جهاز واحد، وفقًا لما ذكره موقع WaBetaInfo المتخصص في تتبع أخبار المنصة.

ورُصدت الميزة الجديدة أولًا في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب للأعمال، كما باتت متاحة الآن في النسخة التجريبية الأخيرة للإصدار العادي من التطبيق في نظام أندرويد.

وسيلاحظ المستخدمون عند توفر الميزة الجديدة وجود سهم بجوار رمز كود القراءة السريع في صفحة الإعدادات، وعند الضغط على السهم، سوف تظهر بطاقة تعرض الحسابات التي جرى تسجيل الدخول إليها في الجهاز مع خيار لإضافة حساب جديد.

وستتيح الميزة الجديدة إمكانية استخدام أكثر من حساب، مع مرونة أكبر في التبديل بين تلك الحسابات.

جدير بالذكر أن واتساب حاليًا لا يتيح تسجيل الدخول إلا إلى حساب واحد فقط في كل جهاز.

ولا زالت الميزة الجديدة متاحة لدى عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية لواتساب، ومن المتوقع أن تتوفر لدى باقي المستخدمين خلال وقت قريب.

جدير بالذكر أن ميزة تسجيل الدخول إلى أكثر من حساب في آن واحد متاحة منذ وقتٍ بعيد في تطبيق تيليجرام المنافس.

وتختبر واتساب حاليًا العديد من المزايا الجديدة استعدادًا لإطلاقها قريبًا، ومنها ميزة جدولة المكالمات الجماعية، وميزة الدردشات الصوتية الجماعية، وربط الحسابات بالبريد الإلكتروني، وغيرها.

وأطلقت واتساب العديد من المزايا في الآونة الأخيرة، ومنها ميزة القنوات Channels – المقتبسة أيضًا من تطبيق تيليجرام المنافس – وميزة رسائل الفيديو الفورية، وكذلك ميزة مشاركة الشاشة، وإسكات المكالمات المجهولة، وغيرها.