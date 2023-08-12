هواوي تطلق سماعتها اللاسلكية FreeBuds SE 2

بدأت هواوي إطلاق سماعتها اللاسلكية FreeBuds SE 2 في الأسواق العالمية بعد الإعلان عنها في الصين الشهر الماضي.

وتدعم سماعة هواوي الجديدة خاصية الشحن السريع، إذ يمكنها العمل حتى 3 ساعات متواصلة، فقط عند شحنها لمدة عشر دقائق، وحتى 9 ساعات عند شحن البطارية بالكامل، ويصل العمر الإجمالي للبطارية مع علبة الشحن إلى 40 ساعة.

وتتمتع السماعة بتصميم مميز، كما أنها خفيفة الوزن، حيث تزن كل سماعة حوالي 3.8 جرامات، مما يجعل استخدامها مريحًا في الأذن لساعات طويلة على حد زعم هواوي، ويُعد تطوير التصميم هو التغير الأبرز في السماعة بإصدارها الجديد مقارنة بالجيل الأول منها.

وتدعم السماعة ميزة مقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54، مما يسمح باستخدام السماعة أثناء التمارين الرياضية والأنشطة الخارجية.

ويمكن التحكم بسماعة هواوي الجديدة عبر النقر المزدوج عليها من أجل تشغيل أو إيقاف الصوت، والرد على المكالمات أو إنهائها.

ويمكن للسماعة الاتصال لاسلكيًا بالأجهزة المختلفة عبر تقنية بلوتوث 5.3، كما تدعم خاصية الربط السريع.

ولا تتيح السماعة خاصية الإلغاء النشط للضوضاء المحيطة، ولكن بدلًا يمكن للسماعة عزل الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات، وفقًا لهواوي.

وستطرح هواوي سماعة FreeBuds SE 2 بسعر رخيص، أقل من 50 دولارًا أمريكيًا، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لأصحاب الميزانيات المحدودة، علمًا بأنها متاحة بلون واحد فقط، وهو اللون الأبيض، وقد بدأت هواوي بإتاحة السماعة بالفعل للشراء في عددٍ من الدول مثل الصين وكولومبيا، ومن المقرر أن تتوفر تدريجيًا في باقي الدول.