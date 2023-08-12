موزيلا تعيد الدعم الكامل للإضافات إلى فايرفوكس في أندرويد

أعلنت شركة موزيلا عن إعادة الدعم الكامل للإضافات في متصفح فايرفوكس الخاص بها في نظام أندرويد.

وقالت الشركة في منشور لها عبر مدونتها الرسمية، إن عودة ميزة الإضافات في نظام أندرويد ستكون متاحة نهاية العام الجاري.

ونشرت موزيلا بعض التعليمات لمطوري الإضافات حتى يتمكنوا من تعديل الإضافات المتاحة لفايرفوكس في أجهزة الحاسوب، وجعلها متوافقة مع إصدار الأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد.

وأكدت شركة لمطوري الإضافات أنها ستوفر لهم الإرشادات والموارد اللازمة بالإضافة إلى منتديات المناقشة لضمان عدم مواجهة أي مشكلات، ولكي يحصل مستخدمو نظام أندرويد على تجربة تشبه تجربة الحواسيب.

وتسعى شركة موزيلا إلى توفير نظام مفتوح من الإضافات المتاحة لمتصفح فايرفوكس في أندرويد، من أجل تحسين تجربة التصفح.

ومن المنتظر أن تمنح الإضافات المستخدمين نطاقًا واسعًا من المزايا داخل المتصفح، ومنها حجب الإعلانات، وتتبع الأسعار على مواقع التسوق، وإيجاد العروض، وتخصيص واجهة الاستخدام، وغير ذلك.

جدير بالذكر أن إضافات فايرفوكس كانت متاحة سابقًا لنظام أندرويد، قبل أن تقرر موزيلا عام 2020 إعادة كتابة الشفرة المصدرية الأساسية للمتصفح، وهو ما جعل الإضافات غير متوافقة مع المتصفح الجديد.

وعلى مدار العامين الماضيين، ركز مطورو المتصفح على تحسين المزايا الأساسية في المتصفح مع دعم القليل من الإضافات.

جدير بالذكر أن متصفح جوجل كروم – المتصفح الافتراضي في أجهزة أندرويد – لا يدعم تثبيت الإضافات الخارجية مثل الإصدار الخاص بالحواسيب.