مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy Z fold5 و Galaxy S23 Ultra

يُعد كل من Galaxy S23 Ultra و Galaxy Z Fold5 أحدث وأقوى هاتفين من شركة سامسونج متوفرين في الأسواق حاليًا. إذ يعمل كلاهما بمعالج من نوع (Snapdragon 8 Gen 2) الجديد والمصمم خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة، كما يعمل كلاهما بأحدث إصدار من نظام أندرويد، بالإضافة إلى الكاميرات والشاشات ذات المواصفات الممتازة.

ولتتعرف جميع المواصفات والميزات التي يتمتع بها كلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 Ultra و Galaxy Z Fold5:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف S23 Ultra بتصميم أنيق وفخم، وهو مغطى بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) من الأمام والخلف، والإطار مصنوع من الألمنيوم ويأتي مع قلم ذكي يُسهل تدوين الملاحظات وتصفح التطبيقات، ويمكنك وضعه في الجهة السفلية من الهاتف في مكانه المخصص. ويضم هذا الهاتف شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.8 بوصات، وتدعم معدل تحديث تكيفي أقصاه 120 هرتزًا.

أما هاتف Galaxy Z Fold5 فهو يأتي بالتصميم نفسه الذي تعتمده سامسونج منذ جيلين من الهواتف القابلة للطي. إذ توجد شاشة خارجية تستخدمها عند طي الهاتف، وشاشة كبيرة داخلية رئيسية. وفي الجهة الخلفية، توجد الكاميرات الخلفية المكونة من ثلاث عدسات مرتبة رأسيًا ومحاطة بإطار بارز قليلًا، وتوجد طبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2) على الجزء الخلفي والشاشة الأمامية.

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 شاشة داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 7.6 بوصات وبدقة 2176 ×1812 بكسلًا وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.2 بوصات وبدقة 2316 ×904 بكسل وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتفا سامسونج Galaxy Z Fold5 و S23 Ultra بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، وهو معالج مصمم خصوصًا لهواتف جالاكسي الرائدة، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يعمل كلا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، وسيتلقى كلاهما أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

يدعم هاتف Galaxy Z Fold5 شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و(Wi-Fi 7)، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

أما هاتف S23 Ultra فهو يدعم شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e)، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

الكاميرا:

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل x3، أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 8K، وبدقة 4K، و1080 بكسلًا، و720 بكسلًا.

يضم الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة 4 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وهناك أيضًا كاميرا خارجية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، وبدقة 1080 بكسلًا.

أما هاتف Galaxy S23 Ultra فهو يضم كاميرا رباعية العدسات الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، أما الثانية فهي بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/4.9 والثالثة بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 على بطارية بسعة 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي 4.5 واط.

أما هاتف Galaxy S23 Ultra فهو يضم بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، بحيث تصل نسبة الشحن إلى 65% خلال نصف ساعة، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

السعر:

يبُاع هاتف Galaxy S23 Ultra بسعر 4699 ريالًا سعوديًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت. ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Phantom Black) والأخضر، والكريمي (Cream).

أما هاتف Galaxy Z Fold5 فهو يُباع بسعر يبدأ من 6899 ريالًا سعوديًا، وهو متوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق الفاتح (Icy Blue)، والكريمي.

إليك مقارنة بين مواصفات هاتفي سامسونج Galaxy S23 Ultra و Galaxy Z Fold5: