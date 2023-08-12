مايكروسوفت تغلق تطبيق كورتانا في نظام ويندوز 11

أغلقت شركة مايكروسوفت التطبيق الخاص بمساعدها الشخصي (كورتانا) Cortana لنظام التشغيل ويندوز 11، وذلك بعد الإعلان عن الخطوة مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وبدأت الشركة إطلاق تحديث جديد لكورتانا يعمل ببساطة على تعطيل المساعد الرقمي، وذلك بعد ثلاث سنوات من إيقاف مايكروسوفت تطبيق كورتانا لنظامي تشغيل الأجهزة المحمولة: أندرويد، وآي أو إس.

وإذا حاولت الآن تشغيل المساعد الرقمي في نظام ويندوز 11، فسوف تجد الآن إشعارًا بأن التطبيق انتهى، بالإضافة إلى رابط لمقالة دعم بشأن التغيير.

وتخطط مايكروسوفت الآن لإنهاء دعم كورتانا في خدماتها: (تيمز موبايل) Teams Mobile، و(مايكروسوفت تيمز ديسبلاي) Microsoft Teams Display، و(مايكروسوفت تيمز رومز) Microsoft Teams Rooms «في خريف 2023».

ووفقًا لمايكروسوفت، فإن كورتانا داخل تطبيق خدمة البريد الإلكتروني آوتلوك للأجهزة المحمولة «سوف تستمر في التوفر».

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت كورتانا أول مرة بوصفه مساعدًا رقميًا في نظام تشغيل الأجهزة المحمولة (ويندوز فون) Windows Phone، وذلك قبل إطلاقه لنظام ويندوز 10 عام 2015.

ثم أدمجت مايكروسوفت كورتانا في شريط المهام الخاص بنظام ويندوز 10، مع دعم الأوامر الصوتية، والتذكيرات، والقدرة على فتح التطبيقات.

ولكن مايكروسوفت أنهت قبل مدة تطبيق كورتانا من شريط المهام لنظام ويندوز 11، وشاشة الإقلاع، ولكنها احتفظت بالتطبيق المستقل حتى هذا الأسبوع.

يُشار إلى أن مايكروسوفت أطلقت مساعدها الرقمي في الأصل لمنافسة أليكسا من أمازون، وأسيستنت من جوجل، ولكنه أخفق في ذلك.

وارتبط مصير كورتانا إلى حد كبير بإخفاقات مايكروسوفت مع نظام (ويندوز فون)، وقد اعترف المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت (ساتيا ناديلا) عام 2019 بأن مساعدها الرقمي قد تخلَّف عن المنافسين.

وتعمل مايكروسوفت الآن على (ويندوز كوبايلت) Windows Copilot، وهو شريط جانبي جديد لنظام التشغيل ويندوز 11 يقوم على روبوت الدردشة (بينج شات) Bing Chat ويمكنه التحكم في إعدادات ويندوز، والإجابة عن الأسئلة وغير ذلك الكثير.

ومن المتوقع أن يتوفر (ويندوز كوبايلت) هذا الخريف كجزء من تحديث ويندوز 11 الذي سيشمل أيضًا دعم أصلي للملفات المضغوطة RAR، و 7-Zip.