مايكروسوفت تجلب الذكاء الاصطناعي للفنيين الميدانيين

تجلب شركة مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى لعاملين الميدانيين من خلال دمج مساعدها للذكاء الاصطناعي Copilot في منصتها للخدمات الميدانية، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل وتمكين المشرفين من معرفة ما يقوم به الفنيون في العمل.

وتؤكد مايكروسوفت على الحجم الكبير لهذه القوة العاملة، التي يقدر عددها العالمي بنحو 2.7 مليار شخص، أي أكثر من ضعف عدد العاملين في المكاتب، حيث تهدف الشركة إلى تزويد هؤلاء العاملين بالدعم والموارد التكنولوجية اللازمة.

ويوجد مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot، الذي تم تقديمه للمرة الأولى في شهر مارس، عبر منصات (مايكروسوفت 365) Microsoft 365 للمؤسسات، وقد تم استخدامه للمرة الأولى بواسطة الموظفين المرتبطين بالمكتب الذين أرادوا أن ينشئ الذكاء الاصطناعي نصًا لعروض (باوربوينت) PowerPoint التقديمية.

ووفقًا للشركة، يجري الآن إضافة Copilot إلى خدمة (ديناميكس 365 للخدمات الميدانية) Dynamics 365 Field Service التي يستخدمها العاملون الميدانيون مثل فنيي الكابلات وموظفي الإصلاح الكهربائي، من بين مجموعة كبيرة من الوظائف الأخرى في المرافق والتصنيع والرعاية الصحية.

وتعمل طلبات الخدمة المرسلة عبر (آوتلوك) Outlook على ملء المعلومات بشكل مسبق تلقائيًا باستخدام Copilot، بما في ذلك عدد المرات التي تواصل فيها العميل نفسه للحصول على الخدمة من قبل، ويمكن للمشرفين مراجعة أمر العمل قبل إرساله إلى العاملين الميدانيين.

وتوصي أوامر العمل بحلول خريف هذا العام بأشخاص محددين للوظيفة بناءً على وقت سفرهم وتوافرهم ومجموعة المهارات.

وعلاوة على ذلك، يمكن للفنيين تحديث حالة عملهم إذا وصلوا إلى موقع وبدأوا بإصلاح المشكلة مع تحديد ما هي المشكلات حتى يعرف المديرون ما يحدث للمشروع ويمكنهم المساعدة في تحديد أولويات المهام.

ويساعد Copilot في إنشاء ملخصات للخدمة للمديرين، ويتيح لهم العثور على معلومات موقع العمل بنقرات أقل. ويتمتع العملاء بالمزيد من الرؤية حول مكان وجود الفنيين، ويقضي العاملون الميدانيون على الكثير من العمل المزدحم.

وجلبت مايكروسوفت تعليقات توضيحية مكانية ثلاثية الأبعاد إلى منصة مكالمات الفيديو (تيمز) Teams عبر الهاتف المحمول، بحيث إذا واجه فني مشكلة ما، فإن هذه التعليقات يمكنها تأكيد المشكلة وتوضيحها من خلال مكالمة الفيديو.

ويوفر هذ الأمر للعمال إمكانية وصف ما يفعلونه دون الذهاب والعودة إلى المكان، وإذا تحركت الكاميرا بعيدًا، فإن التعليقات التوضيحية تتحرك كذلك بشكل متطابق مع الكاميرا.

وقالت ليلي تشنغ، نائبة رئيس الشركة لقسم الذكاء الاصطناعي والبحوث في مايكروسوفت: “توفير الذكاء الاصطناعي التوليدي للعمل الميداني يتيح للعاملين في الخطوط الأمامية مثل الفنيين العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً، وغالبًا ما يعتمد الكثير من العاملين الميدانيين على القلم والورق، لذلك يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإكمال الوظائف، ونحن نريد المساعدة في تبسيط سير العمل”