ظهور PS5 Slim لأول مرة عبر الإنترنت

تسربت صور ومقاطع فيديو لنموذج PS5 يبدو أنحف وأقصر قليلاً، وقد يحتوي على محرك أقراص قابل للإزالة، حيث جرى تسريب الصورة الأولى لجهاز PS5 Slim المشاع في منتدى صيني، إلى جانب مقطع فيديو مُسرب يوفر نظرة أفضل على هذا الجهاز المشاع.

وترددت شائعات عن أن شركة سوني تعمل على تنقيح جهاز (بلاي سيتشن 5) PlayStation 5، الذي يشار إليه غالبًا باسم PS5 Slim، والذي يتضمن محرك أقراص قابل للإزالة، مما يتيح لك ممارسة الألعاب باستخدام محرك أقراص متصل عبر USB-C.

ويُظهر مقطع الفيديو، من شركة Better Way Electronics، المتخصصة في إصلاح أجهزة PlayStation الأسترالية، العلبة البلاستيكية لنموذج مستقبلي محتمل لجهاز PS5.

ويحتوي هذا الجهاز على مكان لمحرك الأقراص، وهو منحني في المنتصف مع مساحة أصغر للفتحات، وهناك شقين على كل جانب من جوانب العلبة.

كما يتضمن منافذ USB-C مزدوجة في المقدمة بدلاً من منافذ USB-C و USB-A الفرديين الموجودين في نماذج PS5 الحالية.

وذكرت التقارير الصادرة في العام الماضي أن شركة سوني كانت تستعد لطرح جهاز PS5 مع محرك أقراص قابل للفصل في شهر سبتمبر 2023.

وتشير الشائعات إلى أن نموذج PS5 التالي قد يُباع بمفرده دون محرك الأقراص أو في حزمة، مما يعني أن النموذج الأقل حجمًا يمكن أن يصبح قريبًا هو جهاز PS5 الافتراضي، مما يسمح للأشخاص بإرفاق محرك أقراص في وقت لاحق.

ويتعين عليك في الوقت الحالي إما شراء الإصدار الرقمي من منصة PS5 بقيمة 399 دولارًا أو الإصدار العادي من PS5 بقيمة 499 دولارًا المزود بمحرك الأقراص.

ويبدو أن مايكروسوفت متيقنة من أن نموذج PS5 Slim قادم في وقت لاحق من هذا العام، حيث أشار صانع منصة (إكس بوكس) Xbox إلى تلك الشائعات في المستندات التي تم تقديمها كجزء من جلسة لجنة التجارة الفيدرالية ضد مايكروسوفت في الشهر الماضي.

ووفقًا لتلك المستندات، تعتقد مايكروسوفت أن سعر جهاز PS5 Slim قد يبلغ 399.99 دولارًا، وهو ما يماثل سعر الإصدار الرقمي الحالي من PS5.

وبدأت شركة سوني مؤخرًا ببيع PS5 في المملكة المتحدة وألمانيا والهند وأجزاء أخرى من أوروبا ضمن حملة تروج لانخفاض الأسعار، وتزامن ذلك مع إعلان الشركة في الشهر الماضي أنها باعت 40 مليون جهاز PS5 منذ إطلاق المنصة في شهر نوفمبر 2020.