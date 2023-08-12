سامسونج تطلق الجيل الجديد من أجهزة Galaxy في الإمارات

أعلنت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات عن توفر الجيل الجديد من أجهزة Galaxy، التي تتضمن: هواتف Galaxy Z Fold5، وGalaxy Z Flip5، وسلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9، وساعات Galaxy Watch6 في منطقة الخليج العربي، وذلك عقب الإعلان عنها عالميًا خلال حدث Unpacked الذي أُقيم يوم 26 يوليو الماضي في العاصمة الكورية سول.

وبهذه المناسبة، قال دوهي لي، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: “خلال السنوات الأربع التي مضت على إطلاق أول هواتف Galaxy Fold، خضنا مسيرة متواصلة أنصتنا خلالها إلى العملاء وتعلمنا منهم. ويبين مشهد السوق الخليجي النابض والمتغير دومًا ضرورة تقديم تجربة شيّقة للأجهزة المحمولة تضمن لنا الازدهار في الفصل الجديد من مسيرة نمونا في المنطقة. ومع دخولنا العديد من الشراكات المحلية القوية، نبشّر عملاءنا الكرام بتوفير تجارب استثنائية إلى أبعد الحدود”.

ومن جانبه، قال فادي أبو شمط، مدير مجموعة الهواتف المحمولة في شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: “غير هاتفا Galaxy Z Flip5، و Galaxy Z Fold5 قواعد اللعبة كليًا، ونجحا في تخطي التحديات المتعلقة بالشاشات القابلة للطي عبر تقديم أجهزة متينة وأنيقة في آن معًا، كما ترتقي سلسلة الأجهزة اللوحية Tab S9 Galaxy بالقدرة الإنتاجية للمستخدمين نحو آفاق جديدة تمامًا بتصميمها الرشيق الذي يلبي متطلبات العملاء. ومن جانبها، تعد سلسلة ساعات Watch6 Galaxy أداة العافية الجديدة من سامسونج، حيث تتضمن الكثير من الابتكارات التي توفر للمستخدمين تجربة سلسة في متابعة أهدافهم الصحية وتعزيز لياقتهم البدنية. وقد شهدنا استجابة كبيرة في تقديم عروض الطلب السابق، ومن المشجع حقًا أن نتخطى حجم الطلب مع طرح أجهزتنا الجديدة في السوق. ونترقب نموًا كبيرًا من خانتين في مبيعات أجهزتنا المحمولة لهذا العام”.

وتواكب هذه السلسلة من أجهزة Galaxy القابلة للطي المتطلبات الفريدة للمستخدمين اليوم لا بل تتخطاها، بدءًا من صناعة المحتوى عبر شاشة Flex Window الجديدة الخاصة بهاتف Galaxy Z Flip5 ووصولاً إلى قدرات المهام المتعددة السلسة التي يقدمها هاتف Galaxy Z Fold5.

تعيد سلسلة Galaxy Tab S9 الجديدة صياغة مفهوم الأجهزة اللوحية وترسي معايير جديدة لناحية تجربة المشاهدة الغامرة والحرية الإبداعية؛ حيث تضمن الطرز الثلاثة: Galaxy Tab S9، وGalaxy Tab S9+، وGalaxy Tab S9 Ultra، والمزودة جميعها بشاشة Dynamic AMOLED 2X، تجارب مشاهدة وترفيه فائقة مدعومة بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 من الجيل الثاني لأجهزة Galaxy، فضلاً عن قلم S Pen المدمج بتصنيف IP68 لمقاومة الماء الذي يساعد المستخدمين على التعبير عن أفكارهم.

على صعيد آخر، صُممت ساعات Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic لتساعد مستخدميها على اتباع عادات يومية صحية، حيث تقدم ساعتا Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic الجديدتان بيانات صحية شاملة وأداءً قويًا مع تصميم بالغ الأناقة.

شراكات لمستقبل أفضل:

يستطيع مستخدمو سامسونج الآن الارتقاء بإمكانات تجربة Galaxy إلى أقصى الحدود من خلال تطبيق محفظة سامسونج المحسن الجديد الذي يتيح الوصول إلى البطاقات المصرفية عبر محفظة إلكترونية واحدة تتمتع بأعلى درجات التغطية من المصارف الإقليمية، وبنسبة تغطية تصل إلى 96% في دولة الإمارات.

وسيتسنى للعملاء أيضاً ربح نقاط Samsung Reward مع كل عملية شراء تتم عبر محفظة Samsung Wallet، ويمكن استبدال هذه النقاط من خلال متجر Samsung.com.

وتضمنت التحديثات الأخيرة للتطبيق إمكانية إضافة بطاقة الصعود إلى الطائرة، فضلًا عن توفير المزيد من التسهيلات للمسافرين بمن فيهم مسافري طيران الإمارات.

علاوةً على ذلك، تعاونت سامسونج مع الدكتور ناصر الجعفري، المدير الطبي لدى مركز DNA Health، للترويج لساعة Watch6، حيث سيقوم بتعليم المستهلكين كيفية استخدام الساعة الذكية لتتبّع ثلاثة من جوانب الصحة وهي: مراقبة معدل ضربات القلب، وضغط الدم، وتخطيط القلب الكهربائي.

أجهزة Galaxy والحفاظ على الكوكب:

تندرج الاستدامة في صميم الجيل الأحدث من أجهزة Galaxy؛ حيث تعاونت سامسونج مع جمعية الإمارات للطبيعة لتعزيز المنظومات الطبيعية وتجديدها. وستتبرع سامسونج، بالتعاون مع “اتصالات من e&”وبالنيابة عن عملائها، بجزء من أرباح مبيعات أجهزة Galaxy المباعة عبر موقع سامسونج الإلكتروني وقنوات “اتصالات من e&” لصالح جمعية الإمارات للطبيعة، وستؤول هذه التبرعات إلى مشاريع حماية المحيطات التي تتبانها الجمعية في دولة الإمارات.

وفي هذا الخصوص، قال منصور الكتبي، مدير إدارة الشراكات الإستراتيجية وتطوير الأعمال لدى جمعية الإمارات للطبيعة: “انطلاقًا من كوننا مؤسسة خيرية تُعنى بالمحافظة على البيئة وتدعم الحلول والمبادرات المرتكزة على العلوم والابتكار والتكنولوجيا، يسرنا في “جمعية الإمارات للطبيعة” أن نتعاون مع سامسونج في هذه المبادرة. ومن خلال تسوق منتجات سامسونج عبر قنوات مختارة، سيتسنى لعملاء سامسونج في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار دعمهم اللامحدود لجهود الحفاظ على البيئات والموائل المحلية، الأمر الذي من شأنه خلق تأثير حقيقي لصالح الناس والكوكب على حد سواء”.

عروض وأسعار الإطلاق عبر موقع سامسونج:

سيحصل مشترو هواتف Galaxy Z Flip5 عبر الموقع الإلكتروني Samsung.com في دولة الإمارات على سماعات Galaxy Buds2Pro فضلاً عن باقة ملحقات “إصدار Beyond Limits الخاص” ذات التصميم المستوحى من إنجازات آمنة القبيسي، أول بطلة إماراتية في مجال سباقات السيارات.

وقد صُمم هذا الإصدار الخاص، المتاح حصرًا عبر موقع سامسونج الإلكتروني، للاحتفاء بإنجازات آمنة وهو من إبداع الفنانة الشهيرة دينا السعدي. وتضم الباقة أيضاً إطار Flip Case فضلاً عن سماعات Galaxy Buds2Pro.

أما العملاء الذين يشترون هواتف Galaxy Z Fold5 عبر موقع سامسونج فسيحصلون على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة تصل إلى 250 درهمًا، وضمانًا على الشاشة لمدة عام واحد، وما يصل إلى X10 من مكافآت سامسونج.

وفيما يخص سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9، ستكون أجهزة Galaxy Tab S9 Ultra بطرازيها بسعة تخزين واحد تيرابايت، و512 جيجابايت، متاحة حصرًا عبر موقع سامسونج الإلكتروني، وسيحصل مشترو الطراز ذو سعة واحد تيرابايت على لوحة مفاتيح Slim Book Cover، واشتراك لمدة سنة في Microsoft Office 365 Personal، فضلاً عن X5 من مكافآت سامسونج.

في حين سيحظى مشترو أي من أجهزة سلسلة Tab S9 الأخرى على سماعات Galaxy Buds2Pro، واشتراك لمدة سنة في Microsoft Office 365 Personal فضلاً عن 5 Xمن مكافآت سامسونج.

وسيحصل أعضاء Members Samsung على اشتراك لمدة 4 أشهر في كل من YouTube Premium، واشتراك لمدة 3 أشهر في منصة شاهد VIP، واشتراك لمدة سنة في Microsoft Office 365 Personal وعضوية تطبيق الحسومات والعروض إنترتينر لمدة عام واحد عند شراء الهواتف القابلة للطي والأجهزة اللوحية عبر Samsung.com.

وسيحصل مشترو Galaxy Watch6 عبر موقع سامسونج على سماعات Galaxy Buds2Pro مجاناً إضافةً إلى 5 من مكافآت سامسونج.

عروض وأسعار الإطلاق في متاجر التجزئة:

سيحصل مشترو هاتف Galaxy Z Fold5 وهاتف Galaxy Z Flip5 على تأمين على الشاشة “+Samsung Care”، وخطة رعاية الهاتف المحمول المتعددة المزايا والإمكانيات، لمدة عام واحد.

كما سيحصل أعضاء Members Samsung على اشتراك لمدة 4 أشهر في كل من YouTube Premium، واشتراك لمدة 3 أشهر في منصة شاهد VIP، واشتراك في Microsoft Office 365 Personal لمدة عام واحد وعضوية تطبيق الحسومات والعروض إنترتينر لمدة عام واحد.

وسيحصل العملاء الذين يشترون أجهزة Galaxy Tab S9 على سماعات Galaxy Buds2 مجانًا، واشتراك في Microsoft Office 365 Personal لمدة عام واحد،

كما سيحصل أعضاء Members Samsung على اشتراك لمدة 4 أشهر في كل من YouTube Premium، واشتراك لمدة 3 أشهر في منصة شاهد VIP، وعضوية تطبيق الحسومات والعروض إنترتينر لمدة عام واحد.

بينما يحصل عملاء سلسلة Galaxy Watch6 على سماعات Galaxy Buds2 مجانًا، وبإمكان العملاء أيضًا استبدال أجهزتهم القديمة للحصول على توفير أكبر.