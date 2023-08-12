سامسونج تطرح أجهزة Galaxy الجديدة في السعودية 

طرحت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة أحدث أجهزتها في المملكة العربية السعودية التي تتضمن كل من: الجيل الخامس من هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold5، وGalaxy Z Flip5، وسلسلة ساعتها الذكية Galaxy Watch6، وسلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9.

ويتميز هاتف Galaxy Z Fold5 بتصميمه القابل للطي، الذي يتيح للمستخدمين تجربة فريدة من نوعها في الهواتف الذكية، إذ يضم شاشة كبيرة قياسها 7.6 بوصات عند فتحه، وشاشة خارجية مقاسها 6.2 بوصات، مما يتيح للمستخدمين استخدامه كهاتف وحاسوب لوحي في آن واحد.

وقد زودت سامسونج هذا الهاتف بأحدث المواصفات التقنية، بما يشمل: معالج قوي، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 و 12 و 10 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا مخفية تحت الشاشة الداخلية بدقة 4 ميجابكسل متطورة لالتقاط الصور العالية الجودة، وبطارية قوية تدوم لفترات طويلة.

كما يتوفر هاتف (Galaxy Z Fold5) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. ويبدأ سعره من 6,899 ريالًا سعوديًا.

أما بالنسبة للجهاز الثاني: Galaxy Z Flip 5، فهو يقدم تجربة هاتف ذكي متطورة بتصميم قابل للطي أكثر صغرًا وملائمة للحمل. يضم الهاتف شاشة من نوع AMOLED مقاسها 6.7 بوصات عند فتحه، بالإضافة إلى شاشة خارجية ثانوية مقاسها 3.4 بوصات لعرض الإشعارات والوقت والمكالمات الواردة.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل لكل عدسة، وكاميرا أمامية داخلية بدقة 10 ميجابكسل، صممت لمساعدة المستخدمين على التقاط الصور بدقة عالية والتمتع بتجربة تصوير فريدة من نوعها.

يتوفر هاتف (Galaxy Z Flip5) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت. ويبدأ سعر الهاتف في السعودية من 3999 ريالًا سعوديًا.

إلى جانب الهواتف القابلة للطي، طرحت سامسونج سلسلة ساعتها الذكية (Galaxy Watch6) التي تضم إصدارين: Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic اللتان تتوفر فيهما مجموعة متنوعة من المزايا الصحية والمتعلقة باللياقة البدنية إذ صممتا لمساعدة المستخدمين في تبني عادات صحية طوال ساعات النهار والليل.

وتقدم سلسلة Galaxy Watch6 معلومات صحية شاملة، إلى جانب الأداء القوي بفضل التصميم المتطور والأنيق، كما تتميز بإطار أقل سماكة وشاشة أكبر وأكثر حيوية، مع واجهة مستخدم أكثر تفاعلية.

وتبدأ أسعار ساعة Galaxy Watch6 في السعودية من 1,199 ريالًا سعوديًا. بينما تبدأ أسعار Galaxy Watch6 Classic من 1,599 ريالًا سعوديًا.

كما طرحت سامسونج أيضا في السوق السعودي سلسلة Galaxy Tab S9 بجميع إصداراتها الثلاثة، Galaxy Tab S9 و +S9 و S9 Ultra، حيث تضمن شاشات Dynamic AMOLED 2X تجربة مشاهدة وترفيه فائقة مع القوة التي يوفرها المعالج(Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2) المصمم خصوصًا لأجهزة جالاكسي.

ويساعد قلم S Pen الملحق الذي يحمل تصنيف IP68 المستخدمين على تحويل أفكارهم إلى واقع. وباعتباره أول سلسلة Galaxy Tab S تحصل على تصنيف IP68 ، تتيح سلسلة Galaxy Tab S9 للمستخدمين متابعة إلهامهم في الداخل والخارج.

وتتوفر سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 بأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

وتبدأ أسعار أجهزة Galaxy Tab S9 من 3,399 ريالًا سعوديًا للفئة التي تدعم اتصال WiFi فقط، ومن سعر 3,999 للفئة التي تدعم شبكات 5G.

الجدير بالذكر أن شركة سامسونج تواصل التزامها ورؤيتها في الوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول نهاية عام 2030، لذلك استخدمت مجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها في أجهزتها الجديدة تفوق نظيرتها في الأجيال السابقة، بما يشمل: الزجاج المعاد تدويره والألمنيوم والبلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، الذي حصلت عليه من شباك الصيد المهملة وبراميل المياه وزجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات. وحتى الورق المستخدم في صندوق تغليف المنتجات مصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة 100%.