جوجل سلايدز تتيح إضافة الشروح إلى العروض التقديمية

قدمت جوجل أداة جديدة في خدمة إنشاء العروض التقديمية سلايدز Slides، وهي أداة القلم التي تساعد في جعل العروض التقديمية أكثر تفاعلية.

وتتيح الأداة الجديدة للمستخدمين إمكانية استخدام القلم عند استعراض الشرائح من أجل الكتابة أو الرسم عليها، حيث يمكن مثلًا إحاطة رقم مهم بدائرة، أو رسم سهم، أو مد خط تحت معلومة مهمة، وغير ذلك.

وتتيح خدمة جوجل سلايدز بالفعل منذ وقتٍ سابق إمكانية تحويل سهم الفأرة إلى مؤشر ليزري للإشارة إلى العناصر أثناء استعراض العرض التقديمي، ولم يكن متاحًا قبل ذلك إضافة الشروح أثناء العرض إلا عبر تنزيل إحدى الأدوات الخارجية المخصصة لذلك.

وستكون أداة القلم الجديدة مدمجة في برنامج جوجل سلايدز نفسه دون الحاجة إلى تثبيت أي إضافات خارجية.

ويمكن الوصول إلى الأداة الجديدة في وضع تشغيل الشرائح التقديمية، بالضغط على النقاط الثلاثة الموجودة أسفل الشاشة، ثم اختيار تفعيل القلم “Turn on the pen”، بعدها يمكن اختيار لون القلم من قائمة الألوان الظاهرة على الشاشة، كما يمكن تعطيل تلك الخاصية باتباع الخطوات نفسها.

وفي حالة الحاجة إلى محو أي شيء كُتب أو رُسم بالقلم، يمكن التبديل إلى أداة الممحاة التي توجد أسفل الشاشة.

وتقول جوجل إن الميزة الجديدة ستكون متاحة لجميع مشتركي خدمات “جوجل ورك سبيس” بالإضافة إلى أصحاب الحسابات الشخصية المجانية، وستطلق الميزة الجديدة للمستخدمين على نحو تدريجي حتى نهاية الشهر الجاري.