جوجل تطور تكاملًا عبر أجهزة أندرويد على غرار آبل

تخطط شركة جوجل لتقديم ميزة أندرويد جديدة تتيح للمستخدمين ربط أجهزتهم المختلفة العاملة بنظام التشغيل أندرويد معًا، على غرار ميزة الاستمرارية عبر نظام آبل البيئي، بحيث تسمح هذه الميزة المحتملة لأجهزة أندرويد التي تم تسجيل دخولها إلى حساب جوجل نفسه بالتواصل مع بعضها بعضًا.

وتتمثل إحدى أكبر الامتيازات في نظام آبل البيئي في مدى اتصال الأجهزة ببعضها بعضًا، حيث تتواصل الأجهزة المرتبطة بنفس معرف آبل، وتحصل على ميزات الاستمرارية، مثل Handoff و Sidecar و Universal Clipboard وحتى استمرارية الاتصال.

ويؤدي وجود ميزة ربط أجهزتك إلى تمكين أمور، مثل تبديل المكالمات، التي تتيح للمستخدمين التنقل بين الأجهزة المتصلة أثناء المكالمات، ومشاركة الإنترنت، التي تمثل طريقة أسهل لإعداد نقطة اتصال شخصية بسرعة عبر الأجهزة المرتبطة.

وتمتلك آبل ميزة مماثلة لتحويل المكالمات تسمى iPhone Mobile Calls، التي تتيح للمستخدمين إجراء واستقبال المكالمات من أجهزة آبل، مثل أجهزة ماك وآيباد، التي تم تسجيل دخولها إلى نفس معرف آبل، بشرط أن يكونوا على الشبكة نفسها مثل جهاز آيفون الخاص بالمستخدم.

ومع ذلك، فإن ميزة iPhone Mobile Calls من آبل لا تسمح للمستخدمين بتلقي مكالمات من آيفون آخر.

وتشير صياغة ميزة تبديل المكالمات من جوجل إلى أنه يمكن استخدامها للتبديل بين أجهزة أندرويد المختلفة، بما في ذلك الهواتف.

ونتيجة لذلك، قد تتمكن من الرد على مكالمة عبر الهاتف وتحويلها إلى هاتف مرتبط آخر أو شيء مثل Pixel Tablet، وهو أمر مفيد للأشخاص الذين يحتاجون إلى حمل أكثر من هاتف واحد.

وبحسب المعلومات، فإن قائمة ربط أجهزتك قد تظهر ضمن قائمة الأجهزة والمشاركة في إعدادات الجهاز بمجرد إطلاق الميزة رسميًا، حيث لم تعلن جوجل بعد عن ميزة ربط جهاز أندرويد، ناهيك عن تاريخ الإصدار.

وبالرغم من عدم ذكر ذلك، ولكن من المتوقع طرح هذه الميزة على الأرجح من خلال خدمات Google Play، ونتيجة لذلك، إذا كان لديك جهاز متوفر به متجر Google Play Store، فأنت قد تكون مؤهلًا لتلقي هذه الميزة عند طرحها.