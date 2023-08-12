إنفيديا تزود كبرى الشركات الصينية بشرائح الذكاء الاصطناعي

تقدمت كبرى الشركات الصينية بطلبات إلى شركة إنفيديا لشراء شرائح الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز برامجها في هذا القطاع.

وأفادت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، بأن شركات صينية كبرى مثل بايدو وبايت دانس وتنسنت بالإضافة إلى مجموعة علي بابا قد طلبت من إنفيديا شراء نحو مئة ألف وحدة من شريحة إنفيديا A800 بقيمة مليار دولار.

ومن المخطط أن تحصل الشركات الصينية على الشرائح المطلوبة بحلول نهاية العام الجاري.

وتعاقدت الشركات الصينية مع إنفيديا من أجل تزويدها بالمزيد من الشرائح عبر طلبات شراء إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، على أن تُشحن لاحقًا خلال عام 2024 المقبل.

يُذكر أن شريحة A800 هي نسخة ضعيفة من شريحة A100 المستخدمة في مراكز البيانات، وهي بدورها أضعف مقارنةً بشريحة H100.

ولا تستطيع إنفيديا بيع سوى شريحة A800 إلى الصين بسبب القيود المفروضة على صادرات الشرائح الإلكترونية من الولايات المتحدة إلى الصين.

وتلزم تلك القيود الشركات الأمريكية ومنها شركة إنفيديا بعدم بيع أي شرائح للشركات الصينية تتجاوز سرعة النقل فيها 600 جيجابايت في الثانية.

وتسعى الشركات الصينية الكبرى إلى تأمين احتياجاتها من شرائح معالجة الرسوميات GPUs لدعم طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلًا عن موظفين مطلعين قولهم إن شركة بايت دانس – الشركة الأم لتطبيق مشاركة الفيديو الشهير تيك توك – خزنت بالفعل 10 آلاف شريحة GPUs من إنفيديا، وأنها طلبت 70 ألف وحدة إضافية من شريحة A800 بقيمة 700 مليون دولار.

وتعليقًا على التقرير، قالت شركة إنفيديا إن عملاءها من شركات الإنترنت ومزودي الخدمات السحابية يستثمرون مليارات الدولارات في مكونات مراكز البيانات، وعادةً ما يتقدمون بطلبات الشراء عدة أشهر مقدمًا.