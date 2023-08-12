إطلاق هاتف Infinix GT 10 Pro في السعودية

طرحت شركة (Infinix) بالتعاون مع شركة PUBG Mobile؛ هاتف Infinix GT 10 Pro في المملكة العربية السعودية، الذي من المتوقع أن يقدم تجربة ألعاب استثنائية بفضل ميزاته الفريدة وأدائه القوي. وتشكل السعودية وجهة مثالية لطرح هذا الابتكار المذهل في عالم الألعاب الإلكترونية، لاعتبارها واحدةً من أكبر أسواق الألعاب الإلكترونية في المنطقة.

يتمتع هاتف Infinix GT 10 Pro بتصميم ميكانيكي سيبراني سابق لعصره، يكمله مؤشر LED صغير لتغيير لون الإضاءة الخلفية للهاتف (متوفّر حصريًا في النسخة الفضية اللون)، فيقدّم تجربة بصرية لم يسبق لها مثيل. يجسد هذا الهاتف ذروة الإبداع في الهندسة والسمات الجمالية، بحيث يجمع ما بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم الملفت للنظر.

جهاز متكامل من كلّ النواحي:

يعمل هاتف Infinix GT 10 Pro بمعالج الألعاب Dimensity 8050 المُصنع بتقنية 6 نانومتر مع شريحة 5G، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، لضمان تجربة ألعاب إلكترونية في منتهى السلاسة.

ويضمن هذا المعالج سرعة هائلة، وتعددية مهام في منتهى السلاسة، وجلسات ألعاب إلكترونية متواصلة من دون أي تقطع، ما يجعله خيارًا مثاليًا للاعبين الشغوفين.

يتميز الهاتف بشاشة عرض من نوع AMOLED بدقة +FHD وعمق لوني بمقدار 10 بت ومعدّل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ومدمج فيها مستشعر للبصمة لتوفير واجهة سلسة وآمنة لتسهيل عملية فتح الهاتف وتصفحه.

ومن جهة أخرى، يوفر معدّل التحديث المرتفع والشاشة ذات الألوان النابضة بالحيوية للاعبين تجربة بصرية تفاعلية غير مسبوقة، بحيث يرتقي بتجربة الألعاب الإلكترونية إلى مستوى جديد تمامًا.

وفي هذه المناسبة، صرح كريس زو، رئيس قسم الأعمال لدى شركة Infinix في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: “يعكس هاتف Infinix GT 10 Pro التزامنا بتلبية متطلّبات اللاعبين ذوي الميزانية المحدودة. تقضي فلسفة علامة Infinix بتحسين حياة شباب اليوم، ومن خلال سلسلة GT، نسعى إلى إحداث ثورة في مجال الألعاب الإلكترونية في الأجهزة المحمولة من المستوى المتوسط، عبر توفير تجربة ألعاب إلكترونية استثنائية من دون المساومة على الأداء أو الأسعار المدروسة”.

واجهة المستخدم Pure XOS:

حددت الأبحاث التي أجرتها شركة Infinix التحديات الرئيسية التي يواجهها اللاعبون الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة من المستوى المتوسط، بما يشمل: الإعلانات المزعجة، والبرمجيات غير الضرورية التي تعرقل تجربة الألعاب الإلكترونية، ناهيك عن ارتفاع الطلب على الهواتف الذكية المخصصة للألعاب الإلكترونية نظرًا إلى الإقبال المتزايد على الألعاب الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

لتدارك هذه المسائل، طوّرت شركة Infinix واجهة المستخدم (Pure XOS) المصممة خصوصًا لتعزيز تجربة الألعاب الإلكترونية عبر التقليل من مصادر الإلهاء.

تستند واجهة (Pure XOS) في عملها إلى نظام التشغيل الأحدث أندرويد 13، وتوفر واجهة أكثر وضوحًا وسلاسة من واجهة نظام أندرويد الاعتيادية، كما تُقلل من عدد من التطبيقات المثبتة سابقًا في الهاتف لتتيح مساحة تخزين أكبر مخصّصة لتطبيقات الألعاب الإلكترونية، وتقلل من استخدام الذاكرة. علاوةً على ذلك، لا توجد إعلانات متطفلة، مما يضمن جلسة ألعاب إلكترونية متواصلة من دون أي تقطّع.

تصميم هاتف Infinix GT 10 Pro:

يتميز هاتف Infinix GT 10 Pro بتصميم مستوحى من عالم الخيال العلمي الفرعي المبهر (السايبربانك)، ومن ثم يوفر الجزء الخلفي حماية موثوقة، لا بل يعزز أيضًا طريقة الإمساك، ليضمن إمساكًا ثابتًا ومريحًا خلال جلسات الألعاب الإلكترونية المكثفة، كما أنه مزود بشريط ضوء تفاعلي وقابل للتعديل، ليتسنى للاعبين التعبير عن شخصيتهم ومزاجهم وأسلوبهم في اللعب.

يتوفر الهاتف بلونين مختلفين: Cyber Black وMirage Silver، ما يعكس أسلوب اللاعبين الشباب عبر الهواتف المحمولة وسلوكياتهم الفريدة، ليلفتوا الأنظار بتصميم جريء أينما ذهبوا.

يُحدِث هاتف Infinix GT 10 Pro ثورة حقيقية في عالم الألعاب ويشكل طرحه في المملكة العربية السعودية حقبةً جديدةً في عالم الألعاب الإلكترونية. إذ صُمم هذا الهاتف الذكي لضمان أداء لا يعلى عليه، وتقدم تأثيرات بصرية مذهلة، وتجربة ألعاب إلكترونية لا تضاهى.