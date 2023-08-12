أمازون تتخلص من بعض علاماتها التجارية لتخفيض التكاليف

تتخلى شركة أمازون عن العشرات من علاماتها التجارية الداخلية كجزء من جهد أوسع لكبح التكاليف في عمليات علاماتها التجارية وتعزيز الأرباح، حيث بالإضافة إلى العدد الكبير من المنتجات المباعة بواسطة البائعين الخارجيين وتجار التجزئة والأسماء المألوفة، فإن عملاقة التجارة الإلكترونية تبيع أيضًا سلعًا منتجة داخليًا.

وأنشأت أمازون على مر السنين العشرات من العلامات التجارية الخاصة عبر مجموعة متنوعة من الأقسام لتشمل أشياء، مثل Goodthreads للملابس و Rivet للأثاث و Presto للمناشف الورقية، فضلاً عن Amazon Basics التي تبيع مجموعة من السلع المنزلية والإكسسوارات التقنية، حيث يعمل معظمها دون علامة أمازون التجارية.

وقررت الشركة التخلص من 27 علامة تجارية من أصل 30 علامة تجارية للملابس، مثل Lark & Ro و Daily Ritual و Goodthreads، مع المحافظة على Amazon Essentials و Amazon Collection و Amazon Aware. بالإضافة إلى ذلك، تتخلى الشركة أيضًا عن بعض علاماتها التجارية للأثاث، بما في ذلك Rivet و Stone & Beam.

ولم تذكر الشركة عدد علاماتها التجارية التي تخطط للتخلص منها، ولكن من المتوقع إيقاف العشرات من العلامات التجارية، مما يترك أمازون مع أقل من 20 علامة تجارية منزلية. وتعمل أمازون على تقليص علاماتها التجارية للملابس والأثاث بشكل كبير، التي يبقى بعضها عبر موقعها حتى نفاد المخزون.

وقال مات تادي، نائب رئيس أمازون برايفت براندز، في بيان: “سعت الشركة إلى التخلص من بعض المنتجات الداخلية بعد التأكد من أنها لا تلقى صدى لدى العملاء، ونتخذ دائمًا قرارات بناءً على ما يريده عملاؤنا، وتعلمنا أن العملاء يبحثون عن أكبر علاماتنا التجارية للحصول على قيمة جيدة مع منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة”.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرات أمازون الأوسع لخفض التكاليف، كما أنها تأتي أيضًا تحسبًا لدعوى مكافحة احتكار محتملة طال انتظارها من لجنة التجارة الفيدرالية.

ويخفض الرئيس التنفيذي، آندي جاسي، التكاليف بشدة في جميع أنحاء الشركة، حيث تتوقع أمازون حدوث تباطؤ اقتصادي وتباطؤ في نمو الإيرادات.

واستهدف جاسي بعض رهانات أمازون، مثل البقالة والأجهزة، مع تجميد التوظيف وإبطاء توسع المستودعات. كما سرحت الشركة مؤخرًا 27 ألف موظف كجزء من أكبر عملية تسريح في تاريخها.

وساعدت العلامات التجارية التابعة للشركة في جعلها هدفًا لمنظمي مكافحة الاحتكار بعد أن أثار البائعون الخارجيون مخاوف من وصول مديري أمازون التنفيذيين بشكل غير صحيح إلى بيانات التاجر لتطوير المنتجات المنافسة من الشركة.

واتهمت العلامات التجارية أمازون بنسخ منتجاتها وتسعيرها بمستويات تجعل المنافسة صعبة. وبرزت المشكلة خلال تحقيق استمر 16 شهرًا أجرته اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب حول الممارسات التنافسية في أمازون وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى.

وقال جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي حينها، عند سؤاله عن هذه الممارسة: “ما يمكنني قوله هو أنه لدينا سياسة ضد استخدام بيانات البائع لمساعدة علامتنا التجارية، ولكن لا يمكنني ضمان عدم انتهاك هذه السياسة مطلقًا”.

وتشير التقارير إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية تستعد لرفع دعوى قضائية طال انتظارها ضد أمازون في أقرب وقت من هذا الشهر، حيث كانت الوكالة تحقق في أمازون على عدد من الجبهات، بما في ذلك استخدام هيمنتها على البيع بالتجزئة للضغط على البائعين الخارجيين في سوقها.

وأشارت أمازون إلى أن مبيعات علاماتها التجارية لا تمثل سوى 1 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة. وقالت الشركة في عام 2019: “لدينا حاليًا أكثر من 158 ألف منتجًا عبر 45 علامة تجارية في متجرنا، بالإضافة إلى بعض المنتجات من العلامات التجارية الأخرى التي تُباع بواسطة خدمة البقالة عبر الإنترنت Amazon Fresh”.