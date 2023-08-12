آبل قد تضيف منفذ USB-C إلى هواتف آيفون القديمة

تشير المعلومات الجديدة إلى أن أجهزة آيفون القديمة قد تحذو حذو تشكيلة آيفون 15 القادمة من شركة آبل عبر تضمنها لمنفذ الشحن USB-C

وبحسب الشائعات، فإن تشكيلة آيفون 15 قد تعتبر الأولى من آبل التي تتخلى عن منفذ الشحن Lightning لصالح منفذ الشحن USB-C.

وقدمت التعليمات البرمجية للإصدار التجريبي من نظام التشغيل tvOS 17 دليلًا على وجود ست نماذج آيفون لم يتم طرحها.

وتنتمي أربعة أرقام إلى نماذج آيفون 15 (آيفون 15.4 وآيفون 15.5 وآيفون 16.1 وآيفون 16.2)، مع وجود رقمين ينتميان إلى نماذج آيفون 14 (آيفون 14.1 وآيفون 14.9)، وهما على الأرجح آيفون 14 وآيفون 14 بلس، حيث يجب أن تستمر آبل في بيع هذين الهاتفين خلال العامين المقبلين.

ومن المتوقع أن تتوقف شركة آبل عن طرح آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس بعد إصدار تشكيلة آيفون 15، حيث عادةً ما تتوقف الشركة عن الإنتاج والتوزيع الرسميين لنماذج آيفون برو السابقة بعد إصدار تشكيلة آيفون الجديدة لتجنب تأثر مبيعات أحدث هواتف آيفون.

وفي حال قدمت آبل نماذج آيفون 14 بمنافذ شحن USB-C، فإن هذه تمثل المرة الأولى التي تغير فيها الشركة منفذ الشحن لمنتج تم إصداره سابقًا، كما أنها قد تمنح المستخدمين المزيد من الخيارات للاختيار من بينها، وذلك عبر توفيرها أجهزة آيفون مزودة بمنفذ الشحن USB-C مع ثلاثة معالجات وميزات مختلفة.

وطرحت آبل منفذ الشحن Lightning للمرة الأولى في عام 2012 مع إصدار آيفون 5، بينما بدأت باستخدام منفذ الشحن USB-C في عام 2018 عبر آيباد برو.

واستخدمت الشركة منذ ذلك الحين منفذ الشحن USB-C ضمن جميع نماذج آيباد، حيث أصبح الجهاز اللوحي بمثابة المنتج الوحيد من آبل الذي تخلص من منفذ الشحن Lightning.

وكان استخدام آبل لكابل Lightning عبر جميع أجهزتها المحمولة قرارًا تجاريًا، حيث يمكن للمستخدمين باستخدام كابل Lightning شحن أجهزة الشركة بشاحن من صنع آبل فقط.

ويمكن أن تكون كابلات Lightning التابعة لجهات خارجية معيبة، مما يجبر المستهلكين على الاعتماد على كابل آبل البالغ سعره 17 دولارًا.

وعمل الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات العشر الماضية على تمرير تشريع يطالب جميع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية باستخدام منفذ الشحن USB-C.

وأصبح التشريع قانونًا في أواخر العام الماضي، ويجب على جميع شركات التكنولوجيا الامتثال بحلول عام 2024 أو المخاطرة بالإبتعاد عن السوق الأوروبية.

وبغض النظر عن المكاسب المادية، فإن كابل Lightning يحافظ على سيطرة آبل على نظامها البيئي الحصري، ويدعم حصتها في اتفاقيات ترخيص كابل Lightning.

ويمثل التخلي عن كابلها لصالح كابل عالمي تغييرًا لنموذج أعمالها، ولكن من الضروري بالنسبة للشركة الامتثال للقانون، حيث أقرت ولاية كاليفورنيا قانونًا في وقت سابق من هذا العام يقضي بأن جميع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية يجب أن تستخدم منفذ الشحن USB-C بحلول عام 2026.

ويشاع أيضًا أن آبل قد تعلن قريبًا عن حافظة AirPods Pro مع منفذ الشحن USB-C بدلاً من منفذ Lightning، مما يدل على أن الشركة تتخلص تدريجيًا من ميزة تصميم أساسية.