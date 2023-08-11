ChatGPT يصل رسميًا إلى السعودية بعد طول انتظار
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عاجل: ChatGPT يصل إلى السعودية بعد طول انتظار

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أفاد عدد من المستخدمين في السعودية بوصول روبوت الدردشة المشهور (شات جي بي تي) ChatGPT إلى المملكة وذلك بعد طول انتظار.

وقال (‏‏‏‏فيصل الخميسي)، رئيس مجلس إدارة ‎‎‎‎(الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز) في منشور له على إكس: «خبر جميل. فتح خدمة ChatGPT رسميًا بالمملكة».

ونشر مستخدمون على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) لقطات شاشة لأجهزتهم المحمولة حيث أظهر تمكنهم من إضافة رقم الهاتف السعودي لاستخدام روبوت الدردشة.

يُشار إلى أن المستخدمين كانوا في السابق يحتاجون إلى استخدام أرقام هاتف أمريكية للوصول إلى روبوت الدردشة الذي أحدث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي منذ إطلاقه أواخر العام الماضي.

هذا، ولم يصدر عن شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI المطورة لروبوت الدردشة أي إعلان رسمي بإطلاق (شات جي بي تي) في السعودية. وتواصل فريق البوابة العربية للأخبار التقنية مع الشركة بهدف الحصول على معلومات أوفى، ولم يحصل على رد حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

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هذا، ويأتي الحديث عن توفر روبوت الدردشة في السعودية بالتزامن مع إعلان الشركة عن إتاحة ميزة التعليمات المخصصة لمستخدمي الإصدار المجاني من روبوت الدردشة المشهور (شات جي بي تي) ChatGPT.

كما يأتي الإعلان بعد أن أطلقت (أوبن أي آي) OpenAI في 25 تموز/ يوليو الماضي تطبيقها الخاص بـ (شات جي بي تي) في متجر (جوجل بلاي) Google Play.

يُذكر أن روبوت الدردشة من (أوبن أي آي) أحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاقه أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك لإمكاناته المميزة في الإجابة عن الأسئلة بلغة طبيعية أشبه بلغة البشر.

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