واتساب تختبر ميزة جدولة المكالمات الجماعية مع مزيد من المستخدمين
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واتساب تختبر ميزة جدولة المكالمات الجماعية مع مزيد من المستخدمين

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رصد موقع WABetaInfo أن خدمة التراسل الفوري واتساب بدأت إطلاق ميزة جدولة المكالمات الجماعية التي بدأت تطويرها مطلع العام الحالي.

وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين التخطيط وإخطار جميع المشاركين الآخرين تلقائيًا بمكالمات المجموعة القادمة الجديدة.

وأشار موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في واتساب، إلى أن الخدمة بدأت تطوير الميزة في شهر شباط/ فبراير الماضي لنظام التشغيل أندرويد.

أما في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.17.7 المتوفر في متجر (جوجل بلاي)، فقد بدأت واتساب طرحها للمشتركين في البرنامج التجريبي.

ونشر موقع WABetaInfo لقطة الشاشة توضح آلية عمل الميزة، التي قد تُمكِّن بعض المستخدمين من جدولة مكالمات جماعية داخل مجموعاتهم.

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واتساب تختبر ميزة جدولة المكالمات الجماعية مع مزيد من المستخدمين

وللتأكد من توفر الميزة لديك، ما عليك إلا الضغط على زر الاتصال. ويمكن للمستخدمين اختيار موضوع المكالمة، إلى جانب تاريخ المكالمة المجدول.

وبالإضافة إلى ذلك، من الممكن أيضًا تحديد نوع المكالمة الجماعية، سواء كانت مكالمة فيديو أو صوتية. وبعد جدولة مكالمة جماعية، سيُضاف حدث تلقائيًا إلى الدردشة الجماعية، وسوف يُخطر من قرر الانضمام إلى المكالمة قبل 15 دقيقة من بدء المكالمة الجماعية.

ويُعتقد أن جدولة المكالمات داخل الدردشات الجماعية يوفر العديد من المزايا المهمة، ومن ذلك أنها تحسِّن عملية التخطيط وتنسيق المناقشات.

وبدلًا من الأخذ والرد في الرسائل للاتفاق على وقت مناسب، يمكن للمستخدمين تحديد وقت معين يناسب الجميع. وهذا يضمن أيضًا أن الجميع متفرغ ويقلل من مخاطر المكالمات الفائتة أو المتأخرة.

وقال موقع WABetaInfo إن الميزة التي تتيح للمستخدمين جدولة المكالمات في محادثاتهم الجماعية متاحة لبعض مختبري الإصدار التجريبي «المحظوظين» الذين يثبتون الإصدار التجريبي الأحدث من واتساب، وسوف تُطرح لمزيد من الأشخاص خلال الأسابيع المقبلة.

يُشار إلى أن الموقع كان قد رصد الأسبوع الماضي أن واتساب قد بدأت إطلاق ميزة الدردشات الصوتية على نطاق واسع، وذلك تمهيدًا لإطلاقها لعموم المستخدمين قريبًا.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج (آي أو إس) التجريبي من هنا.

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