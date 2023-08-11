مبيعات هواتف هواوي تعود للنمو رغم العقوبات الأمريكية

عاد قطاع السلع الاستهلاكية لشركة هواوي إلى النمو بعد انخفاض كبير في مبيعات الهواتف الذكية في العامين الماضيين، اللذين تحدّت فيهما عملاقة معدات الاتصالات الصينية تأثير العقوبات الأمريكية لإحياء قطاع الهواتف الذي كان مربحًا في السابق.

وقالت الشركة في بيان إن إجمالي إيراداتها نما بنسبة 3.1 في المئة في النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 310.9 مليار يوان (43.1 مليار دولار أمريكي)، وكان ذلك النمو أعلى من نمو الإيرادات بنسبة 0.8 في المئة في الربع الأول من 2023، وبنسبة 0.9 في المئة للعام بأكمله خلال 2022.

وأفادت الشركة اليوم الجمعة بأن قطاع السلع الاستهلاكية، التي تشمل الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية التابعة لعلامة Aito التجارية، ارتفعت بنسبة 2.2 في المئة لتصل إلى 103.5 مليار يوان.

وقالت هواوي إن أداء النصف الأول كان متوافقًا مع التوقعات. وفي حين أن الشركة التي يقع مقرها في شنجن هي شركة خاصة، فإنها تكشف طواعية عن البيانات المالية الرئيسية على أساس منتظم.

وجاءت النتائج المحسّنة في أعقاب جهود هواوي للتغلب على العقوبات الأمريكية من خلال إنعاش أعمالها في مجال الهواتف المحمولة، والتنويع في صناعات جديدة، ومن ذلك: الحوسبة السحابية، والسيارات الكهربائية.

وأعلن (ريتشارد يو تشنج دونج)، المدير التنفيذي لمجموعة الأعمال الاستهلاكية في الشركة ووحدة السيارات التابعة لها، الأسبوع الماضي أن الهواتف الذكية الرائدة من هواوي «تعود إلى الظهور» حيث كُشف النقاب عن آخر تحديث لنظام التشغيل (هارموني) Harmony الخاص بها.

وفي الربع الثاني، عادت هواوي إلى الظهور بين بائعي الهواتف الذكية الخمسة الأكبر في الصين، وذلك وفقًا لبيانات من شركة الأبحاث (آي دي سي) IDC، بعد إطلاق الهواتف المتطورة، ومن ذلك: سلسلة (بي60) وطراز (ميت إكس3) القابل للطي.

وأظهرت بيانات (آي دي سي) أن هواوي شحنت ما مجموعه 14.3 مليون هاتف ذكي في الصين في النصف الأول من عام 2023، بزيادة تقارب 40 في المئة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

وقبل أن تمنع حكومة الولايات المتحدة هواوي في عام 2019 من شراء البرامج والشرائح وغيرها من التقنيات من الموردين الأمريكيين، تفوقت الشركة لمدة وجيزة منافستها الكورية سامسونج لتصبح أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم.

ومن المتوقع أن تعود هواوي إلى إصدار هواتف ذكية تدعم شبكات الجيل الخامس 5G بحلول نهاية هذا العام، حيث ستحصل على إمدادات جديدة من الشرائح من الموردين المحليين، وذلك وفقًا لتقرير لرويترز نُشر الشهر الماضي استشهدت بثلاث شركات بحثية لم تذكر اسمها.

وبلغت الإيرادات من حلول السيارات الذكية، وهي شريحة أخرى كانت هواوي تعتمد عليها لتنويع أعمالها، مليار يوان في النصف الأول من عام 2023.

وبلغت مبيعات هواوي من الحوسبة السحابية والطاقة الرقمية 24.1 مليار يوان و 24.2 مليار يوان، على التوالي، مسجلةً «نموًا قويًا»، وفقًا لما قالته منج وانجو، ابنة مؤسس هواوي (رين جنغفي)، التي تولت منصب الرئيسة الدورية لأول مرة في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

كما تكثف الشركة جهودها لخدمة عملاء المؤسسات على أمل ترقية عملياتهم في الأعمال التجارية التقليدية.

وفي الشهر الماضي، انضمت هواوي إلى سباق الذكاء الاصطناعي المحموم مع الجيل الثالث من نموذج Pangu الذي يركز في الاستخدامات الصناعية في قطاعات، مثل: استخراج الفحم، والتمويل، والحكومة.

وخلال المدة بين شهري كانون الثاني/ يناير، وحزيران/ يونيو 2023، بلغت إيرادات أعمال تقنية المعلومات والاتصالات لشركة هواوي، وهو قطاعها الرئيسي الذي يشمل معدات شبكة الجيل الخامس، 167.2 مليار يوان، حسبما قالت الشركة.