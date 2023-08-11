كاليفورنيا تفتح الباب أمام السيارات الذاتية القيادة

منحت ولاية كاليفورنيا صناعة السيارات الذاتية القيادة دفعة كبيرة، حيث يُسمح الآن لشركتا (وايمو) Waymo و (كروز) Cruise بأخذ ركاب يدفعون رسومًا ليلاً أو نهارًا في جميع أنحاء سان فرانسيسكو، بشكل يرسخ مكانة المركر التكنولوجي كمركز لصناعة السيارات المستقلة.

ويمثل هذا التحرك خطوة مهمة إلى الأمام للتكنولوجيا الوليدة، حيث وقفت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا مع الشركات في مواجهة معارضة شديدة من بعض السكان ووكالات المدينة.

واستمع المفوضون لأكثر من ست ساعات من التعليقات العامة من السكان ومجموعات المصالح الخاصة التي تدعم أو تعارض الإجراء الذي من شأنه توسيع خدمة المركبات الذاتية المدفوعة الأجر.

وعارضت وكالات النقل والسلامة، مثل إدارات الشرطة والإطفاء، بالإضافة إلى العديد من السكان توسيع خدمة السيارات الذاتية القيادة المدفوعة الأجر بسبب مخاوف بشأن القيادة غير المنتظمة والتدخل في عملياتها.

وضغطت الوكالات، التي ليس لديها سلطة تنظيمية، بقوة من أجل طرح أكثر دقة للمركبات التجريبية.

وأشار التقنيون والمقيمون إلى أنهم يشعرون أن السيارات الذاتية القيادة تقدم بديلاً أكثر أمانًا بالمقارنة مع السائقين البشريين وتمثل دفعة مهمة لاقتصاد سان فرانسيسكو.

وتمتلك الشركات الآن إذنًا لبدء خدمة سيارات الأجرة المدفوعة على مستوى المدينة في جميع ساعات اليوم، ونتيجة لذلك، فإن تلك الشركات تخطط لإدخال المزيد من السيارات، حيث لدى تلك الشركات مجتمعة أكثر من 500 مركبة مستقلة قيد التشغيل.

قبل الموافقة على التوسيع، شغلت (وايمو) و (كروز) خدمات تجريبية محدودة بأوقات ومناطق جغرافية داخل سان فرانسيسكو. ولا يوجد في الوقت الحالي موعد محدد بشأن جعل خدمة سيارات الأجرة تعمل على مدار الساعة، لكن وعدت (وايمو) و (كروز) بفعل ذلك قريبًا.

وتعد هذه الخطوة مهمة في تنظيم السيارات الذاتية القيادة، التي كانت الشركات تطرحها بشكل منهجي في المدن والولايات في جميع أنحاء البلاد.

وتعتبر سان فرانسيسكو مهمة كمركز رمزي للتكنولوجيا، ومع وجود مئات المركبات الذاتية القيادة قيد التشغيل، فإنها تمثل أكبر مركز اختبار لتلك النوعية من السيارات.

وقالت الشركتان: “اختبار العالم الحقيقي في بيئات المدينة الكثيفة ضروري لضمان التكنولوجيا. سياراتنا أكثر أمانًا من السائقين البشر الذين يتعرضون لتشتت الانتباه، ولم تتسبب بعد في إصابة أو وفاة تهدد الحياة”.

ويُسمح لشركة (وايمو) بالقيادة بسرعة تصل إلى 100 كيلومترًا في الساعة وفي الطقس العاصف، بينما تقتصر رحلات شركة “كروز” على 55 كيلومترًا في الساعة، ولن يُسمح لها بالقيادة عندما لا يسمح الطقس بذلك.

يشار إلى أن السيارات ذات مقاعد السائق الخالية وعجلات القيادة ذاتية الدوران أصبحت مشهدًا مألوفًا في جميع أنحاء سان فرانسيسكو.