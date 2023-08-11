زوم لن تستخدم بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي

عكست منصة مؤتمرات الفيديو (زوم) Zoom مسارها مرة أخرى وحدثت شروط الخدمة وأعادت صياغة تدوينة تشرح التغييرات الأخيرة في شروط الخدمة مع الإشارة إلى أدواتها للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وجاء ذلك بعد رد فعل عنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع على التحديث الذي تم تسليط الضوء عليه مؤخرًا لشروطه والذي يبدو أنه يمنح المنصة قدرة غير محدودة على استخدام بيانات العملاء لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتنص الشركة الآن صراحةً على أن بيانات العملاء لا تُستخدم لتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي أو الأطراف الخارجية.

وقالت الشركة في شروط الخدمة المحدثة: “لا تستخدم زوم أيًا من الصوت أو الفيديو أو الدردشة أو مشاركة الشاشة أو المرفقات أو محتوى العميل الشبيه بالاتصالات الأخرى (مثل نتائج الاستطلاع ولوح المعلومات وردود الفعل) لتدريب نماذج الشركة للذكاء الاصطناعي أو النماذج التابعة لجهات خارجية”.

وخضعت زوم للتدقيق بشأن صياغة شروط الخدمة التي فسرها الناس على أنها تمنح الشركة سيطرة واسعة وحقوق التأليف والنشر لبيانات العملاء، بما في ذلك أي شيء عرضوه أو ناقشوه أثناء المكالمة، بهدف استخدام هذا المحتوى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي تلك القوة ميزات مثل ملخصات اجتماعاتها.

وأعادت زوم كتابة القسم 10 من شروط الخدمة، والمتعلق بالذكاء الاصطناعي وبيانات المستهلك، للتمييز بشكل أكثر وضوحًا بين محتوى العميل والبيانات الناتجة عن الخدمة. ووفقًا للشركة، فإن السياسة المحدثة تكرر موقفها بشكل أكثر تحديدًا بعد أن راجعت الشركة الشروط في وقت سابق من هذا الأسبوع لمحاولة تهدئة العملاء.

وقبل المراجعة، قال أحدث إصدار: “لن تستخدم زوم الصوت أو الفيديو أو محتوى الدردشة الخاص بالعميل لتدريب نماذجنا للذكاء الاصطناعي دون موافقتك”، دون توضيح ما قد تستخدمه أو كيفية منح الموافقة.

وحدّثت سميتا هاشم، كبيرة مسؤولي المنتجات في الشركة، تدوينتها حول هذه التغييرات لتذكر أن العملاء يواصلون امتلاك محتواهم ويتحكمون فيه.

ويحتوي الإصدار الأقدم من تدوينة هاشم على مزيد من الأمثلة على كيفية استخدام زوم لبيانات العملاء من أجل توفير خدمات ذات قيمة مضافة، التي لا تتضمن تدريب نماذجها، مثل الحصول على ترخيص لتقديم تسجيل اجتماع واستخدام ماسح ضوئي آلي يكتشف الاحتيال أو الرسائل غير المرغوب فيها.