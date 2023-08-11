جوجل تعيد تصميم تطبيقها للفنون والثقافة

أطلقت جوجل نسخة جديدة من تطبيق الفنون والثقافة الخاص بها “Google Arts & Culture” بتصميم جديد ومزايا إضافية.

وقالت جوجل عبر مدونتها الرسمية، إن مستخدمي التطبيق سيكونون قادرين على التفاعل مع محتوى متنوع من جميع أنحاء العالم، ويشمل موضوعات الطعام والثقافة والأزياء والفنون والعلوم.

وسيلاحظ المستخدمون ظهور زر جديد، وهو زر “أين التالي؟”، وعند الضغط عليه يعرض التطبيق المزيد من المعلومات حول الموضوع الذي يستعرضه المستخدم، بالإضافة إلى عرض المزيد من المحتوى المشابه له.

وأضافت جوجل في التطبيق تبويبًا جديدًا يُعرف بتبويب الإلهام “Inspire” لإمداد المستخدمين “بجرعة يومية” من المحتوى المخصص لهم، ومعلومات عن معالم أثرية وقصص وأحداث وغير ذلك.

وأضافت جوجل في التطبيق إمكانية إنشاء قصائد شعرية باللغة الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستخدامها كبطاقات بريدية مع الأعمال الفنية ومشاركتها مع الأصدقاء.

وتقول جوجل إن القصائد التي ينشئها التطبيق تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي اللغوي PaLM 2 الذي تعمل على تطويره.

ويضم التطبيق أيضًا تبويبًا للألعاب يضم عدة ألعاب مدمجة، كما يتيح استخدام الكاميرا في التلاعب بالصور وإضافة تأثيرات فنية إليها.

جدير بالذكر أن تطبيق “جوجل للفنون والثقافة” يقدم تجربة رقمية لاستكشاف الفن والثقافة في جميع أنحاء العالم، ويوفر نطاق واسع من المحتوى الثقافي من متاحف ومواقع تاريخية وتراثية، علمًا بأن التطبيق متاح مجانًا للتحميل لأجهزة أندرويد وآيفون وآيباد.

ويتيح التطبيق للمستخدمين استكشاف الأعمال الفنية الشهيرة المعروضة في المتاحف العالمية، والتجول الافتراضي في المباني التاريخية، واستكشاف المعلومات والتفاصيل حول القطع الفنية والمعالم الثقافية.