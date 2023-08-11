جوجل تعتزم إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى لوحة مفاتيح Gboard

تعمل جوجل على إضافة مزايا جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى لوحة المفاتيح الافتراضية الخاصة بها Gboard.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من لوحة المفاتيح ذات رقم 13.3، فإن جوجل تخطط لإدماج ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في اللوحة ومنها ميزة التدقيق اللغوي، لمساعدة المستخدمين في الكتابة على نحو أفضل.

وستعمل ميزة التدقيق اللغوي على تحليل ما يكتبه المستخدم، ثم تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية، واقتراح علامات الترقيم، وغيرها من التصحيحات.

وتهدف الميزة الجديدة إلى تزويد المستخدمين بتجربة تدقيق لغوي متقدمة مقارنةً بخاصية التدقيق الإملائي التقليدية.

يُذكر أن ميزة التدقيق اللغوي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تدعم اللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي، وقد تتوسع لتشمل لغاتٍ أخرى مستقبلًا.

وستعرض لوحة مفاتيح Gboard خيار الإصلاح “Fix it” بعد الانتهاء من كتابة الجمل، وعند الضغط عليه، سيعرض تصحيحًا للأخطاء اللغوية في الجمل.

وستضيف جوجل ميزة أخرى في لوحة المفاتيح تُسمى “Emogen”، وهي تعمل على توليد ملصقات بوجوه تعبيرية مخصصة بعد إدخال وصف نصي لها، إذ ستعمل على إنشاء ملصقات تتطابق ذلك الوصف.

وبالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي، ستضيف جوجل مزايا أخرى للوحة مثل دعم الكتابة اليدوية بالاقلام الرقمية، وتحسين الإيماءات والإدخال النصي في الشاشات الكبيرة.

ولازالت تلك المزايا في المراحل التجريبية الأولى، كما أنها ليست متاحة بعدُ على نطاق واسع.

جدير بالذكر أن مايكروسوفت قد سبقت جوجل في إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي في لوحة مفاتيح SwiftKey الخاصة بها.