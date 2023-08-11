جوجل تضع اللمسات الأخيرة على أندرويد 14

أصدرت جوجل النسخة التجريبية النهائية من أندرويد 14، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بتقديم التعليقات النهائية، بشكل يترافق مع استعداد الشركة خلال الأسابيع القليلة المقبلة للإعلان عن الإصدار الرسمي من أندرويد 14، بحيث يصبح متاحًا للجمهور.

وتأتي هذه النسخة التجريبية بعد شهر من إصدار النسخة التجريبية السابقة، وكما هو متوقع، فإنها تتميز بواجهات برمجة تطبيقات SDK و NDK API وسلوكيات النظام المواجهة للتطبيق، مما يعني أن الوقت قد حان بالنسبة للمطورين لتجهيز تطبيقاتهم لنظام التشغيل الجديد.

وتتضمن النسخة التجريبية النهائية مجموعة من الإصلاحات والتحسينات التي لم يتم تضمينها في النسخة التجريبية السابقة التي صدرت في نهاية الشهر الماضي.

ولم تشهد النسخة التجريبية النهائية أي تغييرات كبيرة في مواجهة المستخدم مع إنهاء جوجل لبرنامج النسخ التجريبية قبل إطلاق أندرويد 14 للمستهلك.

وبصرف النظر عن التغييرات، فإن البناء الجديد برقم الإصدار UPB5.230623.003 يرفع مستوى تصحيح الأمان حتى شهر أغسطس 2023 لهواتف Pixel 4a 5G و Pixel 5 و Pixel 5a و Pixel 6 و Pixel 6 Pro و Pixel 6a و Pixel 7 و Pixel 7 Pro و Pixel 7a و Pixel Tablet و Pixel Fold، بالإضافة إلى محاكي أندرويد.

ووفقًا للشركة، فإن النسخة التجريبية النهائية هي أيضًا بمثابة بناء مرشح للإصدار، مما يعني أن هذه النسخة مستقرة بدرجة كافية للترقية، وذلك بافتراض عدم حدوث أي خطأ.

وأطلقت جوجل عدة ترقيات فرعية للنسخ التجريبية السابقة، نتيجة لذلك قد يكون هناك ترقية فرعية واحدة أو أكثر للنسخة التجريبية النهائية.

ويمكن للمهتمين تنزيل النسخة التجريبية النهائية من نظام التشغيل أندرويد 14 عبر جميع أجهزة (بيكسل) Pixel المتوافقة، بما في ذلك (بيكسل فولد) Pixel Fold و(بيكسل اللوحي) Pixel Tablet.

وفي حال كان لديك نسخة تجريبية أقدم مثبتة، فإنك تحصل على إشعار لتحديث هوائي بشأن الترقية إلى أحدث نسخة.

وبغض النظر عن ذلك، يمكنك تثبيت ملفات البرامج الثابتة يدويًا اللازمة لتحديث هاتف (بيكسل) Pixel إلى أحدث نسخة تجريبية، إما باستخدام روابط التنزيل التي توفرها جوجل أو أداة Android Flash.

ويمكن للمستخدمين إرسال المشكلات عبر تعليقات برنامج نسخ أندرويد التجريبية ضمن أجهزة (بيكسل) Pixel، التي يمكن الوصول إليها من درج التطبيق أو عبر الإعدادات السريعة لتسجيل الأخطاء في أداة تعقب مشكلات جوجل.