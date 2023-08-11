جوجل تختبر خاصية التوقيع الإلكتروني في المستندات ودرايف

بدأت جوجل إتاحة خاصية التوقيع الإلكتروني في خدمتي المستندات والتخزين السحابي درايف.

وستكون الميزة الجديدة متاحة على نحو تجريبي للأفراد مشتركي منصة “جوجل ورك سبيس” على أن تتوفر للمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

وتقول جوجل إن ميزة التوقيع الإلكتروني تتيح للمستخدمين “التوقيع على عقد رسمي مباشرةً من جوجل درايف دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات والتبويبات”، كما ستمنح جوجل المستخدمين القدرة على طلب التوقيعات الإلكترونية من مستخدمين آخرين داخل المستندات.

وستولد جوجل ملفًا مغلقًا بصيغة PDF وترسله إلى المستخدمين المعنيين، كما ستوفر إمكانية مراقبة طلبات التوقيعات الإلكترونية.

وعند توقيع المستند رقميًا، يُحفظ ملف PDF الموقع في حساب درايف الخاص بصاحب التوقيع، كما يُرسل كمرفق عبر البريد الإلكتروني لطالب التوقيع والموقّع.

وتهدف جوجل من هذه الميزة إلى مساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة التي تحتاج طريقة سهلة لتتبع العقود واتفاقيات العملاء وغيرها من المستندات الأخرى الملزمة.

وتتطلع جوجل إلى إضافة المزيد من الخيارات إلى ميزة التوقيع الإلكتروني، ومنها إمكانية طلب التوقيع من أكثر من مستخدم، وكذلك قبول التوقيعات من مستخدمين آخرين ليس لديهم حساب جيميل، وإمكانية التوقيع على ملفات PDF المخزنة في درايف، وغيرها من الخيارات.

جدير بالذكر أن التوقيع الإلكتروني هو عملية إلكترونية تستخدم للتأكد من هوية المرسل أو الموقّع عبر الإنترنت للتأكيد على موافقته على مستند أو صفقة ما، ويُنفذ التوقيع الإلكتروني باستخدام تقنيات التشفير الرقمي لإنشاء توقيع رقمي فريد يرتبط بالمستند الموقّع، ويتضمن التوقيع بيانات معينة مثل الوقت والتاريخ ومعلومات الهوية المتعلقة بالمرسل.

ويسهم التوقيع الإلكتروني في تسريع العمليات وتحسين الأمان وتقليل الحاجة إلى الأوراق والوثائق الورقية التقليدية، ويُعد هذا الإجراء قانونيًا في العديد من دول العالم.