إكس تعلن رسميًا بدء مشاركة إيرادات الإعلانات مع منشئي المحتوى … عاجل

أعلنت شركة إكس (تويتر سابقًا) اليوم الجمعة عن بدء المدفوعات الخاصة بنظام مشاركة إيرادات الإعلانات مع منشئي المحتوى المشتركين في الخدمة المأجورة (إكس بريميوم) X Premium – المعروفة سابقًا بـ (تويتر بلو) Twitter Blue – وذلك بعد تأجيلها من الأسبوع الماضي.

وكشف موظف لدى إكس عبر المنصة أن الشركة أجّلت المدفوعات الأسبوع الماضي عندما تأكدت من عدم قدرتها على سدادها، وشدد على أن الفريق كان يبذل قصارى جهده لسداد المدفوعات في الموقت المخطط له.

وقال (إريك فارارو): «ينصب تركيزنا الأساسي الآن في سداد مدفوعات منشئي المحتوى على المنصة».

وأضاف: «لقد قدمنا مدفوعات لعدد أقل بكثير من منشئي المحتوى من قبل، لكن التوسع إلى الآلاف من منشئي المحتوى يضيف تحديات جديدة من حيث الهندسة والعمليات والدعم». وهو يعتقد أنه بعد الانتهاء من الموجة الأولى من المدفوعات، فإن الأمر سيكون أسهل مستقبلًا.

وأعاد (إيلون ماسك)، مالك شركة إكس، نشر المنشور الخاص بحساب الدعم Support@ الذي أُعلن فيه عن تسهيلات تجعل المزيد من منشئي المحتوى مؤهلين للحصول على إيرادات.

وجاء في المنشور: «الآن، يمكن أن يتقاضى المزيد من الأشخاص أموالًا مقابل النشر! لقد خفضنا حد الأهلية لمشاركة أرباح الإعلانات من 15 مليونًا إلى 5 ملايين مشاهدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ولقد خفضنا أيضًا الحد الأدنى للدفع من 50 دولارًا إلى 10 دولارات أمريكية».

أما ماسك فقد قال: «هذا يعني أساسًا أن (إكس بريميوم) – المعروفة سابقًا بتويتر بلو – أصبحت مجانية للحسابات التي تولد أكثر من 5 ملايين مشاهدة».

ونبّه ماسك، الذي استحوذ على تويتر أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي، إلى أن احتساب المشاهدات هو فقط للحسابات الموثقة، وإلا فإن المحتالين سوف يستخدمون الحسابات الآلية لنشر منشورات غير مرغوبة دون حد.

ونشر موقع (ذا فيرج) The Verge التقني معلومات عن أن المدفوعات التي سُدّدت لمنشئي المحتوى كانت عن شهر تموز/ يوليو الماضي فقط، وأن إكس خفّضت مبلغ الدفع عن كل مشاهدة من 0.168 دولار أمريكي إلى 0.066 دولار أمريكي.

ورد ماسك على مستخدم أُعيد حسابه بعد حظره لنشره صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، بالقول إن رفض المعلنين عرض إعلاناتهم مع حسابات أو محتوى معين قد يؤثر أيضًا في مقدار المدفوعات، وأضاف: «إن كان بإمكانك العثور على معلنين يرغبون في الإعلان إلى جانب المحتوى الخاص بك، فستحصل على حصة من الأرباح. لا يمكننا أن نحملهم على ذلك».

وروّجت (ليندا ياكارينو)، المديرة التنفيذية لشركة إكس، لـ (إعدادات الحساسية) الجديدة و(إعدادات قائمة الحظر المحسّنة) للمعلنين هذا الأسبوع، وفي مقابلة مع قناة (سي إن بي سي) CNBC يوم الخميس، قالت إن الشركة تقترب جدًا من تحقيق نقطة التعادل النقدي.