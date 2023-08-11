إكس تعتزم إطلاق ميزة مكالمات الفيديو

أكدت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة إكس، قدوم ميزة مكالمات الفيديو للمستخدمين، وذلك ضمن مقابلة أجرتها مع قناة CNBC للمال والأعمال.

وقالت ياكارينو إن مستخدمي منصة إكس – تويتر سابقًا – سيكون بمقدورهم إجراء مكالمات الفيديو دون الحاجة إلى مشاركة رقم الهاتف مع أي مستخدم آخر.

وكانت أندريا كونواي، مسؤولة التصميم في إكس، قد أفادت في منشور أخير لها بأنها تمكنت من إجراء مكالمة عبر المنصة، مما يشير إلى أن الميزة حاليًا قيد التجربة استعدادًا لإطلاقها في وقت قريب.

وتعتبر مكالمات الفيديو إحدى أبرز الميزات الجوهرية الغائبة عن منصة إكس، بالرغم من توفر الكثير من التطبيقات التي تتيحها مثل زوم، وآبل فيس تايم، وجوجل Meet، ومايكروسوفت Teams، وغيرها.

وقالت ياكارينو إن عملية تغيير العلامة التجارية للمنصة مثلت “تحررًا من تويتر”، وسمحت للمنصة بالتطور “متجاوزة العقلية التراثية” على حد تعبيرها.

وشهدت منصة إكس العديد من التغييرات الشاملة بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، وتأتي هذه التغييرات ضمن استراتيجية أكبر يسعى ماسك من خلالها إلى تحويل المنصة إلى “تطبيق فائق” يقدم العديد من الخدمات.

وكانت إكس قد بدأت برنامج مشاركة الأرباح مع صناع المحتوى في المنصة ضمن شروط محددة، كما أضافت إمكانية رفع مقاطع فيديو حتى ساعتين، ومشاركة منشورات طويلة، كما تسعى المنصة إلى إدراج ميزات الدفع الإلكتروني.

وأوضحت ياكارينو دورها في قيادة إكس مقارنةً بدور المالك إيلون ماسك، حيث أفادت بأن ماسك يركز على تصميم المنتجات، وأنه يقود فريقًا من المهندسين للتركيز على التقنيات الجديدة، في حين تتولى ياكارينو إدارة باقي جوانب الشركة، مثل عقد الشراكات والأمور القانونية والمبيعات والتمويل وغير ذلك.