آبل تتخلى عن تطبيق iTunes Movie Trailers

تتجه شركة آبل إلى إيقاف تطبيق iTunes Movie Trailers بعد أن بدأت باستضافة المقاطع الدعائية للأفلام بشكل حصري في تطبيق الشركة للتلفاز Apple TV.

وظهرت تلميحات عن خطة آبل لأول مرة في 9 أغسطس، عند اكتشاف لافتة ضمن موقع iTunes Movie Trailers الإلكتروني تقول: “تطبيق Apple TV هو الموطن الجديد لتطبيق iTunes Movie Trailers”. وبدأت اللافتة نفسها بالظهور عبر تطبيقات iOS و tvOS التي تحمل الاسم نفسه منذ ذلك الحين.

وأبلغ بعض مستخدمي Apple TV في الولايات المتحدة عن رؤية قسم جديد في تطبيق التلفاز بعنوان “شاهد أحدث المقاطع الدعائية للأفلام”، مع بطاقة اختيار رئيسية تعرض شعار iTunes Movie Trailers الأصلي، ولكن بعنوان Movie & TV Trailers.

ولم يتم عرض القسم الجديد في تطبيق التلفاز للمستخدمين في المملكة المتحدة، أو أي مكان آخر، وعندما ينقر مستخدمو آيفون وآيباد في المملكة المتحدة على اللافتة في تطبيق iTunes Movie Trailers الأصلي، يجري تحويلهم مرة أخرى إلى التطبيق، مما يشير إلى أن شركة آبل لم تكمل بعد طرحها لعملية الدمج.

وبغض النظر عن الفترة الزمنية اللازمة لإغلاق التطبيق بشكل نهائية، فإن هذا المستقبل كان منتظرًا حيث امتنعت الشركة عن تحديث التطبيق منذ خمس سنوات.

وأطلقت الشركة التطبيق المجاني عبر نظام التشغيل iOS في شهر أكتوبر 2011 في الولايات المتحدة، مما وفر لمستخدمي آيفون وآيباد سهولة الوصول إلى مكتبة الشركة للمقاطع الدعائية للأفلام.

ومن المحتمل أن يكون إغلاق التطبيق جزءًا من إستراتيجية الشركة للتخلص التدريجي من علامة iTunes التجارية وجمع كل محتواها الفيديوي تحت مظلة واحدة.

وليس من الواضح ما يعنيه هذا التحرك بالنسبة لموقع iTunes Movie Trailers التابع لشركة آبل، الذي لا يزال يحتوي على بعض عناصر الواجهة القديمة التي لا تتوافق مع تصميم الويب الحديث للشركة.

واستضافت آبل هذا الموقع كجزء من موقعها الأساسي منذ أواخر التسعينيات وكان يحمل في الأصل اسم Quicktime Movie Trailers لعرض برنامج QuickTime وقدرته على استضافة مقاطع دعائية للأفلام قابلة للتنزيل عبر الإنترنت بدقة عالية في الأيام التي سبقت يوتيوب.

وكانت المقاطع الدعائية للأفلام ذات أهمية بالنسبة للشركة بسبب إظهارها لتفوق الفيديو عبر أجهزة ماك، ولكن في ظل وجود يوتيوب، لم تعد آبل المكان المناسب للتوجه إليه لمشاهدة المقاطع الدعائية الجديدة للأفلام.