OpenAI تعلن رسميًا إتاحة ميزة «التعليمات المخصصة» لجميع مستخدمي ChatGPT … عاجل

أعلنت شركة (أوبن أي آي) OpenAI اليوم الخميس عن إتاحة ميزة التعليمات المخصصة لمستخدمي الإصدار المجاني من روبوت الدردشة المشهور (شات جي بي تي) ChatGPT.

وكانت الشركة الناشئة المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي قد أطلقت ميزة لمستخدمي الإصدار المأجور (شات جي بي تي بلس) ChatGPT Plus في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وأوضحت (أوبن أي آي) وقتئذ إن الميزة تتيح لمستخدمي روبوت الدردشة تخصيص التعليمات التي تجعله يعرف شكل الإجابات التي يريدون.

كما تهدف ميزة التعليمات المخصصة إلى تخليص المستخدمين من عناء كتابة التوجيهات ذاتها في كل مرة يتفاعلون فيها مع روبوت الدردشة.

وقالت (أوبن أي آي) OpenAI في منشور سابق إن الميزة سوف تسمح للمستخدمين «بمشاركة أي شيء يريدون أن يأخذه (شات جي بي تي) في الحسبان في إجابته».

فعلى سبيل المثال، ويمكن لشخص ما أن يحدد عدد أهل بيته، حتى يتسنى لروبوت الدردشة تقديم خطط للوجبات، والبقالة، والرحلات بناءً على عدد الأفراد.

ومع أنه يمكن للمستخدمين بالفعل تحديد مثل هذه التعليمات حين الدردشة مع (شات جي بي تي)، فإن التعليمات المخصصة ستكون مفيدة إن احتاج المستخدمون إلى تعيين السياق ذاته على نحو متكرر.

ويمكن للمستخدم تجربة الميزة في الويب بالنقر على اسمه، ثم (في التعليمات المخصصة) Custom instructions.

هذا، ويأتي إعلان اليوم بعد أن أطلقت (أوبن أي آي) OpenAI في 25 تموز/ يوليو الماضي تطبيقها الخاص بـ (شات جي بي تي) في متجر (جوجل بلاي) Google Play.

يُذكر أن روبوت الدردشة من (أوبن أي آي) أحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاقه أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك لإمكاناته المميزة في الإجابة عن الأسئلة بلغة طبيعية أشبه بلغة البشر.