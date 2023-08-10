CNET يحذف المحتوى القديم من أجل بحث جوجل

حذف منفذ الأخبار التقنية CNET آلاف المقالات القديمة من موقعه، وأبلغ الموظفين أن عمليات الحذف تُحسن تصنيفه في بحث جوجل، وذلك وفقًا لمذكرة داخلية.

وأزال المنفذ منذ شهر يوليو آلاف المقالات بحجة أن تشذيب المحتوى يرسل إشارة إلى جوجل تفيد بأن المحتوى جديد، وملائم، ويستحق أن يوضع في مرتبة أعلى من منافسيه في نتائج البحث.

بحسب المذكرة الداخلية، فإنه يجري أرشفة القصص التي من المقرر أن تُحذف باستخدام الأرشيف الرقمي لشبكة الويب العالمية Wayback Machine التابع للمنظمة غير الربحية المسماة أرشيف الإنترنت، مع تنبيه المؤلفين قبل 10 أيام على الأقل.

وقالت المذكرة: “إزالة المحتوى من الموقع ليس قرارًا نتخذه باستخفاف، حيث تُحلل فرقنا العديد من نقاط البيانات لتحديد ما إذا كانت هناك صفحات عبر CNET لا تخدم حاليًا جمهورًا ذا مغزى، وتتضمن هذه المقاييس مشاهدات الصفحة وملفات تعريف الروابط الخلفية ومقدار الوقت المنقضي منذ آخر تحديث”.

وتظهر مقارنة بين أرشيفات Wayback Machine من عام 2021 وعداد المقالات في موقع CNET أن المئات – وفي بعض الحالات، الآلاف – من القصص قد اختفت من كل عام يعود حتى منتصف التسعينيات. ولم تكن بيانات 2022 و 2023 متاحة.

وطبقت الشركة الإعلامية Red Ventures، المالكة لمنفذ CNET، إستراتيجية عدوانية لتحسين محركات البحث عبر قائمة منافذها، التي تشمل أيضًا The Points Guy و Healthline و Bankrate.

وأفادت التقارير الصادرة في شهر يناير بأن CNET كان يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقالات، وذلك كجزء من الخطة الموسعة لتحسين محركات البحث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تم فيها استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء محتوى يمكن أن يحمل إعلانات تابعة.

وأوقفت Red Ventures المحتوى مؤقتًا وأصلحت سياستها للذكاء الاصطناعي في أعقاب هذا الكشف والأخطاء الموجودة في القصص المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وانضم موظفو CNET إلى النقابات في شهر مايو، مشيرين إلى الحاجة إلى المزيد من التحكم في كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيفية استثمار الموقع لعمله.

ويبرر CNET تشذيب المحتوى من خلال الإشارة إلى خوارزمية الترتيب في بحث جوجل، موضحًا أن هذه الخطوة تُحسن تصنيفات SEO وتجذب المزيد من تفاعل المستخدمين الهادف.

ولا تعد إزالة جزء كبير من الأرشيف استراتيجية جيدة لتحسين محركات البحث، حيث أوضحت جوجل أن إرشاداتها لا تشجع هذه الممارسة، بالرغم من أن خبراء تحسين محركات البحث أشاروا إلى أنها قد تكون مفيدة للمواقع في حالة تنفيذها بعناية.

ووفقًا للمذكرة، يخضع منفذ CNET لعملية تشذيب المحتوى بشكل منتظم من الآن فصاعدًا، مرة واحدة على الأقل في السنة.