يوتيوب تعلن عن تغييرات للقضاء على الإزعاج في Shorts

أعلنت شركة يوتيوب اليوم الخميس عن عدد من التغييرات لمعالجة المشكلات المتزايدة المتعلقة بالإزعاج في منصة مقاطع الفيديو القصيرة YouTube Shorts.

وقالت الشركة إنه بدءًا من 31 من شهر آب/ أغسطس الجاري، لن تكون الروابط التي تظهر في قسم التعليقات والأوصاف لمقاطع الفيديو القصيرة Shorts، ومقاطع الفيديو المباشرة الرأسية قابلة للنقر.

وتهدف هذه السياسة الجديدة إلى أن تكون تدبيرًا وقائيًا يُصعِّب على المحتالين ومرسلي التعليقات المزعجة تضليل المستخدمين وخداعهم عبر الروابط.

وتشير الشركة إلى أن التغيير كان ضروريًا لأن الروابط غير المرغوبة قد تدفع المستخدمين إلى محتوى خطر، مثل: البرامج الضارة، أو التصيد الاحتيالي، أو عمليات الخداع الأخرى.

ويُعتقد أن هذا الإجراء صارم إلى حد ما، نظرًا إلى أن يوتيوب تمتلك بالفعل أنظمة وسياسات حالية مصممة لاكتشاف الروابط غير المرغوبة وإزالتها. ومع ذلك، قررت الشركة، بدلًا من الاعتماد على هذه التقنية، تعطيل هذه الروابط تمامًا.

هذا، وسوف تُطرح التغييرات تدريجيًا، مما يعني أنه لن تُعطَّل جميع الروابط اعتبارًا من 31 آب/ أغسطس الجاري.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تزيل الشركة أيقونات الشبكات الاجتماعية القابلة للنقر من جميع لافتات القنوات على أجهزة سطح المكتب، حيث تُستخدم تلك الأيقونات أيضًا لخداع المستخدمين بروابط مضللة.

ومع ذلك، يستخدم منشئو المحتوى الشرعيون الروابط في بعض الأحيان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم من خلال التوصية بالمنتجات والعلامات التجارية لمتابعيهم.

ولمعالجة هذا الأمر، تقول يوتيوب إنها سوف تقدم طرقًا جديدة لهؤلاء المستخدمين لتضمين الروابط بأمان في المحتوى الخاص بهم.

وبدءًا من 23 آب/ أغسطس الجاري، سوف يبدأ مشاهدو يوتيوب على الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب رؤية روابط «بارزة» قابلة للنقر في ملفات تعريف لقنوات منشئي المحتوى بالقرب من زر الاشتراك.

ويمكن لمنشئي المحتوى استخدام هذه المساحة لإضافة روابط إلى مواقع الويب وملفاتهم الشخصية الأخرى على الشبكات الاجتماعية، ومواقع السلع، والروابط الأخرى التي تلتزم بإرشادات منتدى يوتيوب.

وبالإضافة إلى ذلك، سيظل منشئو مقاطع الفيديو القصيرة الذين يرغبون في استخدام الروابط لتوجيه المشاهدين إلى مقاطع الفيديو الطويلة، قادرين على القيام بذلك في المستقبل القريب.

وبحلول نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، تقول يوتيوب إنها سوف تقدم طريقة جديدة وأكثر أمانًا لمنشئي المحتوى هؤلاء لتوجيه المشاهدين من مقاطع الفيديو القصيرة إلى محتواهم الآخر في يوتيوب.

هذا، وتأتي هذه التغييرات بعد إجراءات أخرى اتخذتها يوتيوب لتقليل الإزعاج عبر منصتها، ومن ذلك: تحسينات الأنظمة التي تكتشف القنوات التي تنتحل هوية قنوات حالية.