مقارنة بين هاتفي Pixel 7 من جوجل و Zenfone 10 من أسوس

يُعد كل من هاتف Pixel 7 من جوجل و Zenfone 10 من أسوس من هواتف أندرويد الجيدة التي تعمل بمعالجات قوية، وتضم نظام كاميرا ممتاز، وبطارية كبيرة، وتوفر أداءً سلسًا. وهناك الكثير من أوجه التشابه والاختلاف بينهما.

يتفوق هاتف Pixel 7 على هاتف Zenfone 10 بحجم الشاشة وإشراقها، بينما يتفوق هاتف أسوس على هاتف جوجل بالمعالج الأقوى ومعدل التحديث المتغير الذي يصل إلى 144 هرتزًا، كما أنه أخف وزنًا وأكثر راحة في اليد، ومع ذلك فهو يُباع بسعر أعلى بكثير من هاتف جوجل.

إليك مقارنة شاملة بين هاتفي Pixel 7 من جوجل و Zenfone 10 من أسوس لتتعرف جميع المواصفات والميزات التي يتمتع بها كلا الهاتفين:

التصميم:

يأتي هاتف Pixel 7 بتصميم من الزجاج المحمي بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus) مع وجود إطار معدني لامع من الألمنيوم يغطي الحافات، وإطار معدني محيط بالكاميرا (Camera Strip)، وتبلغ سماكة هذا الهاتف 8.7 ملم، ووزنه 197 جرامًا.

يدعم هذا الهاتف مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، بحيث يتحمل الغمر تحت عمق متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود (Obsidian) والأخضر (Lemongrass) و(الأبيض) Snow.

أما هاتف Asus Zenfone 10 فهو يتمتع بتصميم مميز حيث تبرز عدسات الكاميرات الخلفية بشكل لافت في حلقات سوداء كبيرة مرتبة رأسيًا.

كما يتميز هذا الهاتف بأنه خفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 172 جرامًا فقط، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة من الزجاج، ويحتوي على غطاء خلفي مصنوع من البلاستيك والإطار مصنوع من الألمنيوم، كما أن أبعاد الهاتف التي تعادل 146.5 × 68.1 × 9.4 مم تجعله مناسبًا للاستخدام بيد واحدة، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

يأتي هاتف Asus Zenfone 10 الجديد بخمسة ألوان، هي: الأسود (Midnight Black)، والأبيض (Comet White)، والأخضر (Aurora Green)، والأحمر (Eclipse Red)، والأزرق (Starry Blue).

يضم هاتف Zenfone 10 مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل، أما هاتف Pixel 7 فهو يضم مستشعرًا مدمجًا في الشاشة.

الشاشة:

يضم هاتف Pixel 7 شاشة من نوع (AMOELD) بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وكثافة تبلغ 416 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

أما هاتف Asus Zenfone 10 فهو يضم شاشة من نوع (Super AMOLED) قياسها 5.92 بوصات، دقتها تعادل 2400 × 1800 بكسل، وتدعم معدل تحديث تكيفي يمكن أن يصل إلى 144 هرتزًا عند تشغيل الألعاب، ودرجة سطوعها تصل إلى 1100 شمعة، وهي محمية بزجاج من نوع (Corning Gorilla Glass Victus).

الكاميرا:

يضم هاتف Pixel 7 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

وفيما يتعلق بإمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف Pixel 7 تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Zenfone 10 فهو يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهذه الكاميرات قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.5، وقادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Pixel 7 بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

يحتوي على بطارية سعتها 4355 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 20 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط، كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

يتوفر Pixel 7 بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD. ويدعم هذا الهاتف اتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

أما هاتف Zenfone 10 فهو بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، مع وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يحتوي على بطارية سعتها 4300 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 30 واطًا، مع دعم الشحن اللاسلكي حتى 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط. ويدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي 6e (Wi-Fi 6e)، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

كلا الهاتفين يعملان بنظام أندرويد 13، لكن هاتف Pixel يتمتع بميزة فيما يتعلق بدعم البرامج، إذ تَعد جوجل بثلاثة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد، مما يعني أن Pixel 7 سيدعم إصدار أندرويد 16، لكن أسوس وعدت بتوفير تحديثات لنظام أندرويد لمدة عامين بالإضافة إلى أربعة أعوام من التحديثات الأمنية. وهذا يعني أن آخر تحديث للنظام سيصل إلى هاتف Zenfone هو أندرويد 15.

السعر:

يُباع هاتف Pixel 7 بسعر 549 دولارًا للطراز الذي يضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Obsidian) والأخضر (Lemongrass) و(الأبيض) Snow.

ويُباع هاتف Asus Zenfone 10 بسعر 750 جنيه استرليني للطراز الذي يضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود (Midnight Black)، والأبيض (Comet White)، والأخضر (Aurora Green)، والأحمر (Eclipse Red)، والأزرق (Starry Blue).

أيهما المناسب لك؟

يختلف Asus Zenfone 10 عن Google Pixel 7 في الكثير من الجوانب، فهما يأتيان بأحجام وأوزان مختلفة؛ وتصاميم مختلفة تمامًا، ويعملان بمعالجات مختلفة.

لكن ستلاحظ أن تجربة الاستخدام متشابهة إلى حد كبير، فكلاهما يعملان بنظام أندرويد 13، ويحتويان على مواصفات متقاربة فيما يتعلق بنظام الكاميرا، وسرعات شحن متقاربة ويوفران تشغيل سلسًا للتطبيقات. لذا سيكون العامل الأساسي للاختيار هو السعر.

هاتف Pixel أرخص بكثير من هاتف أسوس فهو يُباع بسعر 549 دولارًا للطراز الذي يضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وعليك إنفاق ضعف هذا المبلغ تقريبًا للحصول على هاتف Zenfone 10 من أسوس الذي يضم ذاكرة تخزين داخلية بالسعة نفسها.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 7 من جوجل و Zenfone 10 من أسوس: